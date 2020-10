El comerç gironí agonitza amb la pandèmia de la COVID-19

Carrers pràcticament buits. Cartells «d'en venda» o «en lloguer». Persianes abaixades. El comerç agonitza per la pandèmia i la falta de demanda ha deixat buits un 35% dels locals a Catalunya, una dada que podria agreujar-se per les noves restriccions, segons PIMEComerç. La crisi del coronavirus també ha revelat la dependència del turisme d'alguns eixos comercials que han quedat orfes per la manca de visitants, com la Rambla de Barcelona o el Barri Vell de Girona. Els comerciants confien ara en les vendes de Nadal i adverteixen que, si no van bé, la situació serà «molt complexa».

A Girona hi ha actualment una quarantena de locals en lloguer, bàsicament de franquícies i negocis enfocats al turisme. L'impacte de la pandèmia es fa més evident a la zona del Barri Vell, sobretot a la Rambla, l'Argenteria i el carrer Ballesteries. «La majoria de l'eix comercial són botigues de fa molts anys. La gent realment arribarà fins al límit, fins allà on puguin aguantar», diu la vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez.

Tot i això, la situació econòmica d'aquests establiments també dependrà molt dels pròxims mesos. «Si realment no podem salvar la campanya de Nadal, molts comerços no podran aguantar. Donar la volta a les restriccions abans que acabi l'any és clau», afirma. Així mateix, reclama ajudes «ràpides i efectives» per part de l'administració, així com una baixada dels impostos. «El petit comerç és el pulmó de les ciutats i si cau, costarà molt tornar-lo a aixecar», manifesta.

Pel que fa a la rebaixa del preu del lloguer que ha aprovat la Generalitat, Ramírez creu que és «un pedaç», però en cap cas «la solució». Segons indica, hi ha molts botiguers que ja han renegociat quotes i reclama que les mesures no afectin sempre els privats. «L'administració ha de donar ajudes ràpides i efectives, no podem anar marejant la perdiu», demana.



Figueres «ha aguantat bé el cop»

A Figueres, el comerç ha «aguantat bé el cop», afirma l'alcaldessa, Agnès Lladó. Tot i que alguns establiments han abaixat la persiana, des de l'estiu fins ara molts comerços s'han traslladat a altres punts i, en el seu lloc, n'han obert de nous. «Alguns s'han traslladat aprofitant millors preus i d'altres han aprofitat per acostar-se més al centre», afirma Lladó. «No podem estar contents de com ha anat tot, però és cert que hem aguantat bé», afegeix.

Tot i això, Lladó insisteix que caldrà veure com evoluciona la situació i si les restriccions s'allarguen o no. «El comerç ens diu que està resistint, perquè hi ha alguns establiments molt sòlids i amb llarga trajectòria, però que caldrà veure fins a on poden arribar», assegura. «El sector està esperançat amb la campanya de Nadal i tots esperem que tinguem una campanya decent», afegeix.