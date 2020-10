«I per què no crear una marca "cool" des de Calonge?»

Clara Esteve, dissenyadora i fundadora d'All That She Loves, ha tornat a ser premiada per segon any seguit a la prestigiosa Gran Canària Swin Week en la categoria de millor col·lecció sostenible. Des del seu estudi de Calonge, la marca, nascuda fa tres anys, es ven a Espanya i a Europa, seguint un particular procès artesanal basat en la tintura en prenda.



Un premi a la Gran Canaria Swin Week by Moda Cálida és com una Champions o com un Mundial?

(Riu). És l'esdeveniment de moda de bany més important que es fa a Espanya, organitzat entre el Cabildo canari i IFEMA, que acull la Pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Des de l'any passat entreguen un premi a la sostenibilitat i per segon any ens l'han donat a nosaltres. Es tracta d'un certamen amb 3 o 4 dies de desfilades, que aquest any pel covid-19 ha sigut més reduït però, a la vegada, encara més professional.

Com es dissenya una desfilada?

Tot forma part de la mateixa feina, ja hi penses quan crees una col·lecció. En el meu cas tinc un estil molt propi, que és el de la tintura en peça, que ara està molt de moda. All That She Love té tres anys i mig i hi seguiré fidel quan d'aquí un temps ja no ho sigui tant, de popular.

Què és la tintura en peça?

Fabriquem en blanc i els dibuixos no són estampats, són peces que s'han lligat manualment de manera prèvia, i que després, en un procés artesanal, reben el color. Aquest és el meu segell que identifca i dona essència a la marca. A Canàries a la desfilada hi explicava precisament això, la barreja entre tecnologia i la part més manual, treballant amb teixits de cotó orgànic i polimida reciclada, que és el nostre segell.

Què és la moda sostenible?

A part de la forma com treballo el procés, és una elecció i un conjunt de valors aplicat al sistema de treball. Fem un producte de proximitat, amb matèries orgàniques o reciclades; que s'elabora en petites produccions en tallers de Girona, el Maresme o Barcelona, usant material comprat bàsicament aquí o a Itàlia. I totes les persones dels equips que formen part del procés tenen unes condicions dignes de treball.

La col·lecció premiada és la de 2021. Ja sap si hi haurà estiu, l'any que ve?

(Riu). La situació és complicada per a tothom i, és clar, la pandèmia també m'ha afectat a mi. Recordaré tota la vida que l'estat d'alarma anterior i el confinament es declaraven el 14 de març i que jo, el dia 16, havia de fer l'enviament de quinze comandes a diferents punts d'Espanya, que es van haver de quedar al magatzem. Aquell cap de setmana va ser de pànic però de seguida m'ho vaig agafar com el repte personal més gran al qual m'havia enfrontat mai. Tots, i jo la primera, n'hem après alguna cosa de tot això. Al final la majoria de comandes es van poder acabar entregant, i tot i que m'ha quedat un sobreestoc, vam salvar la temporada.

Per què va aventurar-se en solitari si treballava per la prestigiosa firma TCN?

Soc molt inquieta, hiperactiva i addicta al treball, que és una passió. Quan ets creatiu et passes el dia connectat, el cap sempre està en dansa. A TCN hi vaig estar14 anys en exclusiva. Hi havia tocat sostre, treballant en totes les línies de producte. Tenia ganes de treballar per altres marques i fer d'altres projectes, com el Costa Brava Fashion Weekend, que vam muntar durant tres anys. Allà em va agafar la inquietud que si estava donant l'oportunitat a marques emergents, potser era l'hora de fer la meva pròpia. Primer vaig crear Clara Esteve Studio, el meu estudi, treballant per diverses marques, i des d'en fa tres que també hi he afegit la meva, All That She Love.

Què ens guia a l'hora d'escollir un banyador?

És la peça més complicada. La teva roba interior la veus tu i molt poca gent. Un jersei o un pantaló l'esculls perquè et dona un determinat look. Però en banyador et sents més vulnerable que mai. Potser no has fet prou exercici, estàs blanc, tothom t'observa. Poses el cos seminu a la platja o a la piscina i això et fa sentir vulnerable. Per tant, el primer és que el banyador ha de ser confortable, t'hi has de sentir bé, i sobretot ha de ser de qualitat, que perduri en el temps, perquè des que te'l poses per primer cop l'estaràs maltractant amb l'aigua del mar, els productes químics que s'usen a la piscina, el sol, les cremes... tot són agents erosionants.

Es pot ser influent en el món de la moda des de Calonge?

Es pot, i tant que sí. I amb molt d'orgull. Fa vint anys que em moc en aquest sector, he admirat marques franceses, de Nova York, d'Anglaterra... I per què no crear una marca cool, fresca, i que sigui lo más des de Calonge? Calonge és un poble meravellós i estic en una ubicació privilegiada, la Costa Brava, una font d'inspiració brutal. No hi ha millor lloc per crear una marca cool.