«La gent racista en el fons se sent inferior»

Ángel Adrián Gerlach Cubilla, de 16 anys i veí de Blanes, ha guanyat el concurs de models de la Setmana de la Moda de l'Espai Gironès. El guanyador va ser escollit pels usuaris a l'Instagram de @espaigirones, i van participar als càstings prop de 300 persones

Venen aquí els sud-americans, i a més de saber ballar millor, són més guapos?

Bé, en tot cas això, els meus pares, que van néixer a l'Argentina. Jo ja soc nascut aquí.

I a sobre argentí, amb la llengua que tenen enlluernen totes les senyores...

Ha, ha, el que té llengua és el meu pare, ell sí que és un argentí de manual.

No m'estranya que a Europa no puguin veure els sud-americans i hi hagi racisme. Vostè n'ha viscut?

Alguna vegada he sentit alguna cosa en aquesta direcció, però no en faig cas. La gent que pensa així, que és racista, en el fons el que té és una profunda falta d'autoestima, se senten inferiors.

S'ha de ser una mica cregut per apuntar-se a un concurs de bellesa?

Necessari no ho és, però no està de més que ho siguis una mica, perquè l'actitud sempre és un plus. L'autoconfiança ajuda a sobreposar-te als moments difícils, que sempre n'hi ha.

On va amb aquesta cabellera? No sap que el que es porta és el meu look?

He, he, m'agrada dur el cabell llarg. Potser precisament perquè avui hi ha poca gent que l'hi porti.

Què serà ara de la seva vida?

Bé, ara mateix crec que he fet un petit pas a guanyar aquest concurs, per poder-me dedicar més endavant al món de la moda.

Encara que signifiqui deixar els estudis?

No, no, estic cursant batxillerat i sens dubte no deixaré els estudis, aniré compaginant totes dues coses.

I després?

Seguiré estudiant. M'agradaria fer alguna cosa relacionada amb l'esport.

Com es cuida?

M'agrada fer esport, però no per cuidar-me, és que forma part de la meva vida. De fet, jugo a futbol. A més, no m'agrada el menjar escombraria, cosa que també ajuda.

Argentí i futbolista? Deu tenir Messi en un altar.

Per descomptat.

Ja surt de nit o encara no té edat?

A vegades surto una estona amb els amics, però depèn. Quan l'endemà jugo a futbol o tinc un esdeveniment de moda, em quedo a casa.

I si hagués de triar entre la moda i el futbol?

Triaria la moda.

Vostè no és argentí, m'ha enganyat.

(Riu) Per triomfar al futbol has de tenir unes qualitats úniques, i em penso que no és el meu cas. Veig més futur a la moda.

Com viu un jove aquestes mesures antipandèmia?

Doncs com un problema, perquè els amics són una cosa essencial a la meva vida. Però bé, són les normes que hi ha i les hem de complir.