«No es passa per mals camins per acabar essent dolent» Sanae Benali

Hamza Ounacer va entrar a Espanya il·legalment, va arribar al País Basc, on va ser internat en un centre per a menas, i finalment s’ha establert a Girona, on amb el nom Ounacer98 ha publicat el videoclip «Harraga», que descriu la seva peripècia vital

O sigui que els mena no són tan dolents com sembla?

No, no, això és generalitzar. Cada mena és diferent, com la resta de la gent. Cadascú és segons el que ha viscut, i té les seves pròpies metes i objectius. Qui és bo és bo, i qui és dolent és dolent.

Com ha vingut a parar aquí?

Vaig arribar a Espanya de manera il·legal. Vaig nedar de nit fins a un vaixell que hi havia al port de Nador i que feia la ruta fins a Espanya.

I com es va enfilar al vaixell?

Hi ha maneres, portes una corda amb un pal al final, que llences amunt. Quan queda enganxat, t'enfiles per la corda [em mostra el vídeo d'un noi que ho va intentar i va ser enxampat per un mariner del vaixell, que l'apallissa sense contemplacions].

Què feia al Marroc?

Estudiava. I em buscava la vida treballant tot i ser menor d'edat. Però al final veus els nois del barri que han intentat sortir-ne i no poden perquè és molt difícil, no hi ha sortida.

Com decideix algú deixar enrere casa i família i arriscar-se cap al desconegut?

És arriscar-se per la família, no és deixar-la. Quan tinc una mica de diners, els hi envio.

«Harraga» és un vídeo molt obscur, quasi diria que tètric.

La realitat és així, passem per un camí molt fosc. Jo tinc un passat fosc. El camí és fosc, però els objectius, el final, valen la pena. Encara que el camí estigui ple de dificultats.

Quin és el seu objectiu?

Arribar a ser el que estic fent ara. Continuar amb la música...i ja veurem.

Què espera que pensi la gent, en veure el seu vídeo?

Que disfrutin, que els arribi el feeling. Que sàpiguen que si passes per mals camins és per fer coses bones. No es passa per mals camins per acabar essent dolent. Al vídeo es veu el que he viscut jo i altres menas com jo.

Vostè ja no és mena. Com viu ara?

En un pis llogat, amb altres nois com jo. Em busco la vida amb Internet, perquè he estudiat màrqueting digital. Ara intento canviar el permís de residència, per poder tenir-lo de treball.

I de moment no l'ha aconseguit?

Necessitaria un contracte d'un any, però ningú el fa, a un noi que no ha treballat mai.

Em recorda «Catch 22»: per aconseguir permís de treball, ha d'aconseguir un contracte de treball que ningú li fa perquè no ha treballat mai.

Així van les coses.

Ha viscut racisme?

Uf (riu). Aquí hi ha molt bona gent, però també n'hi ha de dolenta. Et miren malament, sents comentaris dirigits a tu... O quan entres a un lloc, veus que la gent agafa la bossa o el mòbil, per por que el robis. Que jo també tinc mòbil, home, i també em fa por que me'l robin!

La música pot servir d'alguna cosa?

El que faig és enviar un missatge, intento que la gent vegi les coses d'una altra forma, que es posin al nostre lloc.

Què pensa quan la gent reclama que tots vostès tornin al seu país?

(Pensa) Jo he estat a Alemanya. I he vist molts espanyols, allà. Em penso que no cal dir res més.