«Hem nascut així i morirem fent el que ens agrada: gas i benzina!»

El ral·li Dakar tindrà lloc enguany entre el 3 i el 15 de gener a Aràbia Saudí. La novetat és que aquest any es crea el Dakar Clàssic, i un dels equips que hi prendrà part serà el format per Andreu Vidal i Pere Maimí al volant, més mànager i mecànics de suport

Dakar Clàssic significa dir en caravana de camells?

Volem creure que no, que serà en caravana de cotxes. En tot cas, una caravana de camells seria un ral·li antic, no pas clàssic. Seran cotxes dels anys 80 i 90.

La seva família no els diu que ja no tenen edat d'aventures, vostès?

Les nostres famílies saben molt bé que hem nascut així, i morirem fent els que més ens agrada. Gas i benzina! Ja sap que diuen que els vells rockers mai no moren, no?

O és que les seves senyores els animen a marxar una temporada, per estar tranquil·les?

Doncs potser té bona part de raó... La realitat és que quan som fora no ens separem del telèfon, per poder comunicar-nos amb tota la família a la mínima oportunitat.

Els veig amb pinta de ser uns pesats que quan es reuneixen només parlen de cotxes i motors.

I de dones (riuen). Sí, sí, en això té tota la raó, no parlem de res més que de cotxes i motors.

Quin interès té el Dakar, a aquestes alçades?

L'interès que té ara per nosaltres és poder reviure experiències que ja hi havíem viscut als anys 80 i 90, per l'Àfrica desèrtica i insòlita, autèntica. Sorra, sobretot molta sorra.

Hi ha qui diu que el Dakar ja no és el que era, que ha deixat de ser una aventura i és una trobada de pijos...

No sabem si és una trobada de pijos, però des del moment que s'hi van implantar els GPS, no és el que era abans. Per a qualsevol persona que ha estat al desert, el que es viu allà és indescriptible, i es pot veure a les imatges per TV. Si veu les imatges de l'any passat, fliparà, això és el que ens ha motivat a apuntar-nos al Dakar Clàssic.

Un cotxe, es pot arribar a estimar?

Un fuster, s'estima un ribot? Com vol que no estimem els cotxes. Els estimem i els gaudim, primer preparant-los i després conduint-los i passant les dificultats que es presentin.

Pels que l'única sorra que coneixem és la platja: què atrau tant, del desert?

Quan el coneixes, plores per anar-hi... i diuen que el desert plora per qui no el coneix. Al desert et trobes amb tu mateix i la seva immensitat t'acompanya.

Com afecta la pandèmia en la seva preparació i com afectarà en la cursa?

Ens afecta a l'hora de preparar i reunir-nos per organitzar tot l'equip, ja que tenim la mobilitat restringida. Per la cursa, l'organització posarà a tots els participants en una bombolla els dies que duri la prova. Segur que no passarà res.

Els joves condueixen pitjor?

Els joves d'avui circulen millor, però en general condueixen pitjor. Les normes estan canviant molt la manera de conduir. I al final no és ni pitjor ni millor, són les normes que són, i tots les hem de complir.