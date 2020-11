«Als polítics els diria que ajudin, que evolucionin amb nosaltres»

El gironí Martín Ríos acaba de llançar Mentyco («www.mentyco.com) una «start-up» que connecta directius, empresaris i consultors amb emprenedors



Posen en contacte emprenedors amb empresaris i directius: això seu és com una agència matrimonial?

(Riallada) Sí, oferim parelles professionals o fins i tot per a equips, ens agrada acostar perfils directius i empresaris que són de difícil accés a tota mena d'emprenedor.

Però sense amor. És a dir, molt més sincer?

Al final es genera afecte, una gran connexió o relació. Els negocis per als emprenedors són part del seu dia a dia, de la seva família, i un mentor aporta coneixement i experiència perquè allò que tant vols funcioni. Per tant, podríem dir que hi ha un «amor professional».

Potser els emprenedors són tímids i necessiten algú que els doni una empenteta?

Uff, no, de tímids res, són uns valents aventurers. Però cada vegada més, emprendre és complex i es necessiten coneixements de tota mena. Imagini que vol muntar una sabateria, per a això ha de saber de màrqueting offline, online, xarxes socials, logística, vendes, i un gran etcètera, a part de tenir coneixements en sabatilles. Per això necessitem algú que ens guiï en els apartats que no acabem de controlar.

Costa gaire convèncer un empresari que afluixi pasta?

L'empresari inverteix bé els seus diners i analitza molt bé on o quan fer-ho, l'important és que entengui el valor del que està invertint. El coneixement és fonamental per a qualsevol cosa que fem en la vida, si és per a un negoci més encara i això també té un preu, per això anem a col·legis, universitats o escoles econòmiques buscant informació i coneixement. Ens fa més forts.

Can on va el futur laboral?

Anem a un sistema on la polivalència, la capacitat d'adaptació i les competències emocionals tenen un gran paper en el treballador. Existeix una gran incertesa econòmica i auguro que durarà uns quants anys, així que serà important que els treballadors puguin mantenir un rendiment i productivitat alt en una situació canviant.

Quan sortirem d'aquesta?

Intento ser optimista, perquè encara que la situació és complicada i ho continuarà essent, tenim grans eines com a empresaris, com a persones i com a societat. Venim d'una crisi important i no vam abaixar els braços, tampoc ho farem ara, segurament trigarem més del que desitgem, però segur que ho aconseguirem.

Allò de «sortirem més forts» era una fantasmada?

Sortirem diferents, això és un procés evolutiu també. La nostra manera d'entendre els negocis i el mercat està canviant de manera ràpida i sobtada, forçant-nos a adaptar-nos a una nova situació i demanda, canviant la nostra manera de vendre i acostant-nos cada vegada més a un món digital.

Què diria als dirigents polítics?

Nosaltres diem que hem d'escoltar als nostres clients contínuament per a aprendre i adaptar-nos. Crec que és un bon punt de partida per als nostres líders, aprendre a escoltar per seguir o començar a aprendre i adaptar-se. Que evolucionin amb nosaltres, que ens ajudin a impulsar la nostra economia i que ofereixin eines per a les necessitats actuals.

A les 20 h sortia al balcó a aplaudir?

Encara que a la meva família sí que li feia il·lusió (sobretot als nens), va haver-hi un moment que vaig parar d'aplaudir. Vaig tenir l'oportunitat de treballar amb un grup d'infermeres i no veien amb els mateixos ulls que nosaltres això d'aplaudir, no se sentien tan a gust amb aquelles demostracions de reconeixement, perquè no podien exercir tan bé com volien el seu treball per falta de recursos. No obstant això, estic molt agraït a totes aquelles persones que en aquests temps posen la seva salut en risc pel bé dels altres. Som una societat amb moltes fortaleses i aquestes persones amb el seu treball ho demostren cada dia.