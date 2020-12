A «La travessia més difícil», Tatxo Benet explica com va contraure la covid-19, el confinament a casa, el trasllat a l'hospital Clínic de Barcelona i l'ingrés a l'UCI

No hi ha ni tan sols la voluntat de ser-ho. Jo era periodista de TV3,després d'uns anys em van enviar a Madrid com a director general d'una empresa. En acabar, en lloc de tornar a TV3 vaig pensar que podia gestionar pel meu compte productes audiovisuals.No tenim cap mitjà de comunicació.Òbviament la gent que es pot confinar en un espai gran és una privilegiada, hi ha moltíssima gent que s'ha de confinar en espais petits, potser compartits amb molts familiars. El confinament és molt més dur per a la gent més humil. Com sempre passa, també en això les classes més desafavorides són les que més pateixen.Un dels moments més bonics de la meva experiència és quan entro al Clínic i, tot i haver oblidat la targeta sanitària, tinc a la meva disposició un dels millors equips mèdics del món, sense que els importi qui soc, igual que la resta de pacients. La sanitat pública ha demostrat ser un dels principals baluards del país.Em va servir, sí. En el moment que es necessitava que tingués un grau de concentració per adaptar la meva respiració al respirador, vaig pensar en el que faig en una travessia de llarga distància.N'hi ha tantes que és possible que no facis cas d'alguna sense saber-ho. Procuro fer cas de totes, tot i que alguna pot semblar sense sentit. Però entenc que els governants siguin molt conservadors. Hauríem de ser més comprensius amb els que han de prendre decisions.És molt trist i deplorable. A vegades sembla que el món no només està dividit entre rics i pobres, sinó entre els dirigents i la resta. Sembla que la classe dirigent visqui al marge de les lleis i dels altres.De crítiques n'hi ha hagut a tot el món. Ara bé, el que no s'ha de fer és vanagloriar-se. Quan algú surt i diu que ho està fent molt bé, comencen a pujar les corbes. S'ha de ser humil i treballar cada dia. Una altra cosa és que uns pensin que és millor gestionar-ho tot des d'aquí, i altres que millor una part des de fora.Que Catalunya és una nació, i té dret a decidir per ella mateixa el seu futur.No veig que ho estiguin fent malament. No comparteixo les crítiques pel tancament de bars i restaurants, per exemple. Bé van baixar els contagis. Ara bé, la Generalitat hauria de reclamar a l'estat espanyol, que és qui pot aconseguir-los, diners per als negocis tancats.No hem de fer cas del que diu cap partit abans d'unes eleccions. Es veurà després.Depèn de qui ho digui i de què afegeixi a aquesta afirmació.