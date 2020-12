«TV3 va ser fundada per fotre més de mitja Catalunya»

Sergio Fidalgo, director d'«elCatalán.es», acaba de publicar «TV3, el tamborilero del Bruc del procés» (Edicions Hildy), un llibre d'entrevistes sobre la televisió -ell manté que privada- catalana.

Quantes hores a la setmana mira TV3?

Segueixo TV3 bàsicament a les xarxes, allà trobo les millors perles. A més, entre els llibres i dirigir elcatalán.es no em sobra el temps, però cada dia connecto el 3/24 o el Telenotícies. Intento posar la tertúlia del Graset, però només aguanto tres minuts. És droga dura i em faig vell.

Per què la compara amb el timbaler?

TV3 és el timbaler del Bruc, però al revés. El timbaler original va fer tant de soroll que va fer pensar als francesos que venia un gran exèrcit, i TV3, que també té una gran potència sonora, el que ha assolit és fer pensar als independentistes que són més dels que realment són. Per això és creuen mandangues com «tots som un poble» o «els carrers seran sempre nostres», quan mitja Catalunya no volen saber res d'ells.

Prefereix el timbaler de Raphael o el del Bruc?

Si hem d'aplicar allò d'«el món ens mira», sempre Raphael, que té molta més repercussió planetària que els timbalers del llacisme com la Pilar Rahola o el Jair Domínguez.

TV3 és de tots els que la paguem?

Hauria de ser així. Però TV3 és la televisió privada del separatisme, des del mapa del temps fins als comentaris dels programes esportius estan al servei del puigdemontisme, el junquerisme i la seva ideologia comuna, el trespercentisme.

En quin moment es va començar a fotre «la nostra»?

No es va fotre, va ser fundada per fotre més de mitja Catalunya. Es va crear com a part fonamental del projecte de construcció patriòtica de Jordi Pujol. Si visiteu Catalunya en miniatura, que és una bona mostra de la cosmovisió pujolista, veureu que els estudis de Sant Joan Despí tenen un bon protagonisme.

Quin programa faria bavejar Goebbels?

El FAQS. És insuperable. Ho té tot: entrevistes a etarres, cupaires, condemnats a presó per segrest ficats a advocats i la Rahola. Brutal.

Pilar Rahola diu que no surt prou en pantalla. És una oprimida?

I tant. No pot ser que hi hagi el 3/24 i l'Esports 3 i la Rahola no en tingui un pels seus mèrits en defensar Colom, Pujol, Mas, Puigdemont, Torra... Ja triga Madí a dir-li a la Budó que defensi un «Canal Rahola». Imagini's la Pilar presentant el temps, els informatius, els programes del cor, fent els anuncis, conduint els concursos en els quals ella també seria la concursant...

Com defineix els informatius?

Com el NODO, però presentats per nois i noies amb pinta de caps de planta d'El Corte Inglés amb vocació de guanyar el Pulitzer. No el tindran, però la Creu de Sant Jordi se l'han guanyada.

On seria el procés sense TV3?

No hauria arribat tan lluny i ja hauria acabat fa anys. TV3 exerceix ara, com diu el Ferran Monegal, de «missa pels fidels». Els independentistes s'apleguen davant la pantalla de «La seva» per combregar amb la Rahola o en Toni Soler.

Quina mesura prendria en primer lloc, si el nomenessin director de TV3?

Abans li donaran a vostè la Creu de Sant Jordi que a mi em nomenin director de TV3.

Perdoni, fa poc en Sanchis defensava que TV3 és una televisió plural.

És un catxondo.