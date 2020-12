Record per a Quique i Celes, els joves maquis abatuts a Espolla

El Departament de Justícia ha col·locat una placa que recorda dos joves barcelonins abatuts per la Guàrdia Civil a Espolla l’any 1945. Ambdós, de 22 i 27 anys, eren maquis que formaven part del grup de Josep Lluís Facerias, un dels màxims exponents del moviment maqui.

Els maquis van ser la cara visible de la resistència franquista un cop la Guerra Civil ja tenia uns guanyadors clars. I com tants joves -i no tan joves-, Enrique Martínez Marín, conegut pels seus com «Quique» i de 22 anys i Celedonio García Casino, «Celes», de 27, van decidir agafar les armes per sumar-se a l´objectiu de desestabilitzar el franquisme que perseguia aquest moviment.

Ambdós van formar part d´un dels grups de maquis més actius que va formar Josep Lluís Facerias (1920-1957), conegut com a Face. Guerriller anarquista i un dels màxims exponents del moviment maqui dels anys quaranta i cinquanta, va organitzar diverses accions armades, de propaganda i de recuperació econòmica.

El 26 d´agost de 1949, el grup de Facerias va patir una emboscada de la Guàrdia Civil al Pla de Collans, a Espolla, prop de la frontera francesa. Hi va haver un intercanvi de trets i van morir-hi dos dels maquis, Celes i Quique. Tots dos eren membres de les Joventuts Llibertàries dels barris de Gràcia i del Carmel de Barcelona.

L´any 1952, el germà de Quique va gravar les inicials dels dos maquis a la seva tomba. Des de llavors, han tingut lloc diverses accions commemoratives que han convertit el cementiri d´Espolla en un espai de memòria.

Aquí tindrà lloc avui, en un acte sense públic per culpa de la crisi sanitària, la col·locació per part del Departament de Justícia d´una placa que recorda els noms d´aquests dos joves abatuts. Es tracta d´un plafó de la Xarxa d´Espais de Memòria, que té com a objectiu la dignificació de fosses i tombes en cementiris on hi ha cossos de víctimes i lluitadors antifranquistes. La intervenció s´ha fet en coordinació amb el Memorial Democràtic i ha comptat amb la col·laboració de l´Ajuntament d´Espolla i de l´Associació Cultural la Fraternal Espollenca.

La Direcció General de Memòria Democràtica, però, preveu fer un acte de descoberta de la placa més endavant, quan les restriccions sanitàries ho permetin.

I de Facerias què se´n va fer? Va morir en una emboscada de la policia franquista a la Plaça de las Madres de la Plaza de Mayo el 30 d´agost de 1957, després de passar diversos cops per la presó. Una placa situada a terra el recorda.

Objectiu: fer caure la dictadura

En acabar la Guerra Civil i, sobretot, des de la fi de la Segona Guerra Mundial, alguns grups de guerrillers anarquistes, que tenien les bases a l´exili (a França) o a les zones urbanes de l´interior, van continuar lluitant contra el franquisme. Les seves accions tenien com a objectiu desestabilitzar el règim de Franco i esperonar una mobilització popular que fes caure la dictadura. Coneguts popularment com a maquis, van formar una autèntica resistència armada a la dictadura.

La Xarxa d´Espais de Memòria Democràtica de Catalunya agrupa un conjunt d´indrets que constitueixen el patrimoni memorial, tangible i intangible, representatiu de la lluita i els conflictes per aconseguir els drets i les llibertats democràtiques, des de la proclamació de la Segona República fins a la transició democràtica, amb l´objectiu que es recuperin, es conservin i difonguin.

L´agrupació inclou centres expositius de referència, patrimoni recuperat in situ (trinxeres, búnquers, espais de dol o fosses comunes), camins de memòria (rutes de l´exili, camí de la llibertat), llocs i espais de resistència, arxius i centres de documentació i monuments memorials.