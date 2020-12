«Aquests xoriços són 'politiquets', cent per cent porc»

Albert Caupena és el propietari de la rostisseria gironina Arest, que fa temps que llueix el rètol: «No acceptem polítics, els porcs i els xoriços els fem a la brasa». Per si no fos prou, acaba de denunciar la consellera de Salut, Alba Vergés.

Doncs són bons aquests xoriços, gràcies. No seran polítics a la brasa?

No, no, aquests són dels de debò. En podríem dir «politiquets», perquè són cent per cent porc. Em sap greu menystenir així la raça porcina, però bé...

Per què no accepta polítics al seu restaurant, ells que són els nostres representants i es desviuen per nosaltres?

Ells no ens representen, d'això res. El que fan els polítics és trepitjar qui sigui per poder entrar a cobrar quatre o sis mil euros al mes. No cal que vagi gaire lluny, un veu la gent que hi ha a l'Ajuntament de Girona, i no estan preparats ni per portar una cafeteria. I estan dirigint una ciutat.

Potser aquest és el problema, que mai han portat ni una petita cafeteria.

És més senzill, simplement no estan preparats. Són allà per fer diners. A Girona hi ha qui no ha fet ni d'auxiliar administratiu i està portant tota una regidoria.

I al Govern català?

Vaig fer una cerca a internet i vaig quedar espantat, hi ha consellers que no han treballat ni un sol dia a l'empresa privada. Es van posar en política només de sortir de la universitat... si és que en van sortir, que ho dubto. Això explica com anem.

No serà que és vostè anticatalà o, pitjor encara, antiindependentista?

Soc de Tordera, i en Miquel Roca havia passat per casa quan en ple franquisme venia a fer mítings clandestins. I a les eleccions municipals vaig deixar un local a en Puigdemont perquè sortís alcalde.

No sé si felicitar-lo.

No me'n parli. El problema és que, avui, si vas en contra d'aquesta gent, et titllen d'anticatalà. Però des de fa mig any la gent s'està adonant que és al contrari: els anticatalans són aquests, perquè estan destrossant el país. Són gent endollada.

El rètol és una boutade o es nega realment a servir polítics?

No els servim. Fins i tot un diputat català a qui vam fer fora ens va posar una denúncia. La jutge ho va arxivar.

Es pot dir el nom?

Millor que no... Vinga, va, sí: en Jean Castel, de Ciutadans. Li vaig dir que si sabia llegir, que el rètol posa ben clar que els polítics no són benvinguts. Després vaig trucar al seu partit, a Barcelona, per deixar clar que no havia sigut per motius ideològics ni catalanistes.

Ja veig que no fa distincions.

També vam fer fora uns d'ERC. Aquests venien expressament per fer-se publicitat. Els vaig dir que el nostre pollastre té una qualitat especial i no se'n pot anar amb qualsevol client.

Com reaccionen els clients habituals i els veïns?

No he trobat ningú a qui no li sembli bé. El desencant amb els polítics és tan extrem que ho aplaudeixen. Això anima, ja que al principi estàvem acollonits, no sabia si érem valents o inconscients. Ens felicita gent amb el llaç groc i tot.

Està aconseguint la unanimitat.

És que ja es veu, no tenim metges, no tenim serveis... La sanitat s'aguanta només pels professionals.

I ara per què denuncia la pobra consellera Vergés?

És que donar 3.000 milions de pessetes (17 milions d'euros, però m'agrada dir-ho en pessetes) a una empresa, Ferrovial, de la qual és gerent el germà d'en Junqueras, és de jutjat de guàrdia.

I la gestió de la pandèmia?

Només fan que coses absurdes, per això va saltar l'Oriol Mitjà. Ens confinen el cap de setmana, però el pont es pot sortir. Tanquen els comerços però els mercats es mantenen oberts sense control...

Ens van assegurar que si haguéssim sigut independents, tot aniria millor.

És aberrant, com a catalanista m'ofèn que diguin aquestes coses.

A sobre és catalanista?

Nacionalista i catalanista. L'1-O no només vaig votar, sinó que vaig dur pollastres al col·legi electoral. Però aquesta gent són sectaris. Jo respecto tothom, ells no.

Els polítics són molt rancuniosos. No tem represàlies?

Potser em tanquen el local (riu). La gent ha de ser més valenta, home. El meu psicòleg diu que ens hem de desfogar, no hem de reprimir les emocions.