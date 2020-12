Una olotina és la dona més influent del món en tecnologia

L'actual vicepresidenta de NetApp, empresa de Silicon Valley líder en emmagatzematge de dades, ha estat escollida per ser un exemple per fer que «la capacitat de les dones per empatitzar i buscar compromisos es converteixi en un actiu innovador», segons la revista especialitzada «Analytics Insight».

Visca Olot! Nascuda a la placeta de l´Estrella». Responia Anna Navarro, coneguda com a Anna N Schlegel als Estats Units, on viu des de fa gairebé tres dècades, en una de les moltes mencions que ha rebut aquesta després que es conegués que la revista Analytics Insight l´ha designat com la dona més influent del món en tecnologia. Nascuda a Olot, crescuda a Girona i amb estudis de Filologia anglesa i alemanya a Barcelona i a Berlín, Navarro és l´actual vicepresidenta de NetApp, empresa capdavantera a escala mundial en emmagatzematge de dades amb seu a Silicon Valley, i una de les impulsores de Women in Technology (per visualitzar el paper del les dones en un món tradicionalment molt masculí) o la creadora de la fundació Imagine Educating Everyone a Kènia.

L´olotina és una experta en el camp de la globalització i, de fet, va ser la primera «cap de globalització» que hi va haver en algunes de les grans empreses tecnològiques de Califòrnia i és autora d´un llibre, Truly Global, on explica com s´han de moure les grans firmes dins d´un món global. Una experiència que l´ha convertit, sovint, en una conferenciant molt sol·li?citada en universitats com Stanford, Berkeley o fòrums econòmics de primer nivell.

Anna Navarro, que ara té 52 anys, va arribar a San Francisco el 1992, on, d´entrada, va muntar una empresa de traduccions per després acabar passant al món tecnològic, on ha treballat en diferents societats com VMware, VeriSign, Cisco i Xerox fins a arribar a la vicepresidència de NetApp. «Hi ha moltíssimes dones arreu del món i de diversos àmbits professionals que també mereixen aquesta distinció, però m´ha tocat a mi i em sento molt emocionada», ha explicat l´executiva olotina al portal Exterior.cat, centrat a explicar la trajectòria de catalans arreu del món, on deixa clar que el camí fins a aquest reconeixement no ha estat curt: «No és gens fàcil arribar tan amunt. Per pujar esglaons en un sector com el tecnològic has de construir diàriament el teu projecte vital, cal tenir molt talent en la teva àrea i ser molt hàbil en els contactes i les polítiques internes de les empreses. Pel sol fet de ser dona ningú et regala res. Per tant, per conviure-hi, s´ha d´actuar de forma eficaç».

Anna Navarro, o Anna N Schlegel, com la coneixen allà, ocupa la portada d´Analytics Insight, que li dedica un reportatge on, segons recull Exterior.cat, l´editora de la publicació, Priya Dialani, la posa com a exemple de la «capacitat de les dones per empatitzar i buscar compromisos que es converteix en un actiu innovador». «Si la innovació ha de donar suport a tota la humanitat, les decisions crítiques s´han de prendre des d´una perspectiva equilibrada», insisteix Dialani, mentre Navarro té clar que, tant dins com fora de l´àmbit professional, «sempre dic als pares i mares que deixin fer a les seves filles, que la prioritat és que se sentin fortes, estimades i amb confiança. Si és així, seran imparables». Així, provant de ser imparable, Anna Navarro ha passat de la plaça de l´Estrella d´Olot a San Francisco, on, com a vicepresidenta de NetApp, té a càrrec seu un equip amb uns 200 treballadors que gestionen un centenar de productes per a més de 40.000 clients en 143 països. Un exemple clar de negoci globalitzat en el qual aquesta executiva olotina és una referent mundial.