El misteri de la santíssima Trinitat esgota la loteria a l'Escala

La Trinitat, Trini pels amics, que són molts, ha tornat aquest any a l'Escala, saltant-se tots els confinaments perimetrals i les mesures antipandèmiques que li ha donat la gana. Vaja una, la Trini, per venir-li amb restriccions a la mobilitat, ella és lliure com un ocell, si se'm permet aquest salt transespècie. La nostra Trini, com la Trini tat bíblica, també atresora misteris, i ara no ens referim al que la porta cada any pels voltants de Nadal a visitar el port de l'Escala -temps hi haurà per esbrinar si són viatges de negocis, d'amor o simplement de sexe, que tot i ser de sang freda, bé deu tenir les seves necessitats-, sinó al que ha provocat que s'esgotin els números de lal rifa de Nadal de la Llar dels Pescadors.

La suma d'un any -siguem clars- merdós com el 2020 i el retorn de la tonyina Trini després que l'any passat faltés a la seva cita escalenca, ha fet que molta gent cregui que la rifa de Nadal premiarà aquest establiment del port de l'Escala. Fins al punt que han esgotat els dos números que tenien a la venda.

Fèlix Pons, el propietari de l'administració L'Anxova Milionària, confirmava ahir que des de la Llar dels Pescadors li han demanat més dècims, ja que l'allau de peticions els ha deixat sense. I la raó no l'oculten els compradors, que repeteixen en demanar un dècim:

-Aquest any que ha tornat la Trini, segur que toca aquí.

Veurem si en Fèlix pot aconseguir més dècims, la cosa està difícil. Els dos números, apuntin lectors que estan esperant saber de quins es tracta, són el 27869 - «els números acabats en 69 sempre tenen molta sortida, per raons, ehem, que no venen al cas», diu en Fèlix- i el 18200.

L'absència de la Trini l'any passat va fer que més d'un pensés que si mai la tornava a veure, seria a dins d'una llauna de la marca Calvo. No va ser així, i ha tornat amb bona salut, disposada a menjar-se tot el que li tiren els seus amics -des de l'inici, la Trini va demostrar ser una animalot de vida- i a deixar la Llar de Pescadors sense loteria de Nadal. Un trio de virtuds que confirmen que posar-li Trinitat va ser un encert.

Si no s'hagués perdut l'ancestral costum d'estudiar els animals per endevinar el que ens portarà el futur, l'absència trinitària de 2019 ens hauria d'haver advertit del que ens esperava el 2020. La Trini prou que ens va avisar pel mètode de no aparèixer, que ella viatja molt i n'ha vist de tots colors, però no se li va fer cas i la covid ens va enxampar per sorpresa.

A l'Escala estan convençuts que la tonyina que quasi han adoptat -si Madrid té un os i Roma una lloba, per què no hauria de tenir l'Escala una tonyina?- no és rancuniosa, que ha oblidat el despit que se li va fer i que la seva visita té com a únic motiu encoratjar-los a comprar els números de loteria del port. I si al final no toca, és igual, l'any vinent tornarà la Trini i ens dirà, traient el cap de l'aigua:

-L'important és que hi hagi salut.