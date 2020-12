Laboratori on s'analitzen proves PCR der detectar la COVID-19.

El concurs va presentar com a candidates 10 paraules relacionades amb la situació d'emergència sanitària. En guanyar el concurs, «coronavirus» podria aparèixer al Diccionari de la Llengua Catalana si la Secció Filològica de l'IEC ho considera oportú, tal com els mots guanyadors d'anys anteriors.

La paraula «coronavirus» ha estat escollida com el neologisme de l'any 2020 de la llengua catalana després d'una votació popular organitzada per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) en què han participat 9.643 persones.

El concurs, que va presentar 10 paraules relacionades amb la pandèmia com a candidates a millor neologisme 2020, està impulsat des de fa set anys per l'Observatori de Neologia (OBNEO) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF i l'IEC, que ahir va donar a conèixer el resultat final de les votacions. En haver guanyat el concurs, si la Secció Filològica de l'IEC ho considera oportú, la paraula «coronavirus» podria aparèixer aviat al Diccionari de la Llengua Catalana, tal com ho han anat fent les paraules guanyadores dels anys anteriors, segons va indicar l'entitat que organitza la votació.

La paraula «coronavirus» ha obtingut el 15,8% dels vots, el segon, tercer i quart lloc han estat, amb pocs vots de diferència, per videotrucada (12,8%), conspiranoic/a (12,3%) i mascareta (12,1%). La resta de paraules candidates han rebut els següents percentatges de vot: teletreballar (10,4%), infodèmia (9,9%), grup bombolla (9,6%), desconfinament (7,3%), traçabilitat (6, 4%) i desescalada (3,2%).

La paraula guanyadora de l'any passat va ser «emergència climàtica», amb un 21,6% dels vots. Tot i això, el mot que va quedar en segona posició, «animalista», va rebre una diferència de vots tan petita, el 20,9%, que la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans va valorar la possibilitat d'incorporar-los tots dos al diccionari.

Com cada any, el nombre de persones que han participat en la selecció del neologisme ha augmentat «considerablement»: hi han votat 9.643 persones, mentre que l'any passat ho van fer unes 6.400 persones. Les entitats organitzadores es mostren satisfetes amb el creixement de la participació i indiquen que l'objectiu de la campanya «Neologisme de l'any» és precisament acostar les decisions sobre la llengua als parlants, oferint-los la possibilitat d'opinar un cop l'any sobre el neologisme que voldrien veure incorporat en el diccionari normatiu.

Finalista també en llengua castellana

El mot «coronavirus» també ha estat anunciat com a finalista a paraula de l'any 2020 de la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), en aquest cas en llengua castellana. L'entitat escollirà entre els més de 250 termes als quals ha dedicat algunes de les seves recomanacions diàries d'aquest any. «Coronavirus» competeix amb unes altres 12 paraules candidates, que són: «infodemia», «resiliencia», «confinamiento», «covid-19», «teletrabajo», «conspiranoia», «un tik tok», «estatuafobia», «pandemia», «sanitarios» i «vacuna».