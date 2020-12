Christy Lefteri va néixer a Londres en 1980 de pares grecoxipriotes que en 1974 van fugir a Anglaterra durant la invasió turca. El seu treball com a voluntària en un centre de refugiats d'Atenes la va inspirar per escriure la seva primera novel·la, la supervendes «L'apicultor d'Alep»

Ningú sap el que significa una pèrdua extrema fins que la pateix?

No estic segura d'estar totalment d'acord amb això. La majoria de nosaltres hem experimentat alguna pèrdua en les nostres vides. Fins i tot si aquesta pèrdua lva semblar trivial a d'altres, pot ser que ens hagi trencat. He vist un nen reaccionar amb devastació davant la pèrdua del seu estimat os de peluix. Perdem tantes coses al llarg de les nostres vides sense reconèixer sovint aquestes pèrdues: el pas de la nostra infància, per exemple. Crec que molta gent pot imaginar el que una pèrdua encara més gran i traumàtica pot significar per a una altra persona. Per descomptat, no és el mateix que passar per això, però suposo que això és part del mecanisme de l'empatia.

Hi ha gent que pateix tant que per a ella la covid-19 és una broma?

Espero que no. Però aquesta pregunta em recorda la meva mare. Quan s'estava morint de càncer, recordo haver-li explicat una situació amb un amic que em va molestar molt en aquell moment. Em vaig aturar a meitat de la frase i li vaig dir: «No hauria de queixar-me quan tu tens tant de dolor». Em va dir que mai pensés això, que el dolor de cadascun, ja sigui emocional o físic, és important, i que volia escoltar el que m'havia entristit. Sempre he recordat aquesta conversa. Així que no entenc la gent que diu «he passat per una cosa horrible, per tant, això altre és una broma en comparació».

Són les abelles més intel·ligents que els humans?

No. Però a vegades penso que la intel·ligència dels humans els perjudica. La intel·ligència de les abelles no les fa destructives. Nosaltres, en canvi, som tan intel·ligents que volem saber-ho tot, comprendre-ho tot, entendre-ho tot, posseir-ho tot. Com a resultat, no hem après a coexistir amb altres espècies, i certament ni tan sols amb els nostres companys humans.

Vostè que ho va viure i veure: com tracta Europa els refugiats?

És una pregunta molt àmplia i difícil de respondre perquè és una mescla de coses.

Però com la va afectar tot el que va veure?

Terriblement. Malgrat el que li he dit abans sobre la conversa que vaig tenir amb la meva mare, em vaig sentir fatal i vaig sentir que no tenia dret a sentir-me malament, perquè jo no era la que havia viscut una guerra. No obstant això, la realitat era que quan vaig arribar al Regne Unit no podia deixar de pensar en la gent que encara vivia als camps, els nens que sobrevivien en tendes de campanya en aeroports abandonats i en velles escoles.

Alguns dels últims terroristes que han atemptat a Europa van arribar amb estatus de refugiats. Això perjudica els refugiats en general?

Sí, però només perquè tenim la tendència de pintar la gent amb el mateix pinzell. I això pot ser molt perillós i nociu per a la gent innocent i les famílies que necessiten ajuda.

Londres sempre ha estat cosmopolita: hi ha racisme allí també?

Absolutament!

Quin ha estat el paper d'Europa en la guerra civil de Síria?

Prefereixo no respondre a preguntes massa polítiques...