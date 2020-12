Antoni Escudero: «Si vol fitxar pel Barça aprofiti ara, amb l'actual junta ho tindria fàcil»

President de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, empresari d'èxit, expresident del Girona CF i ara, membre de la candidatura de Joan Laporta a la presidència del Barça. Això i més coses és Antoni Escudero.

A la propera festa del turisme, vindrà en Messi?

He, he, a les comarques de Girona ens encantaria que en Messi vingués, i a mi personalment també. Perquè seria senyal que s'ha quedat al Barça.

Imagini que soc en Messi: convenci'm de quedar-me.

No trobarà cap lloc on sigui tan estimat com aquí. Li queden 3-4 anys al més alt nivell. Si es queda aquí, després serà el que vulgui, ambaixador del club, etc. En un altre lloc, no serà res d'això.

No té prou embolics que ara es vol ficar al Barça?

Soc un empresari molt ocupat, però el Barça és molt important i està en un moment complicat. Jo vaig a servir el Barça i a fer el que pugui, des del lloc que em diguin. Vaig acceptar la proposta d'en Laporta perquè crec que va fer una bona gestió com a president. És l'únic dels candidats capaç de portar el Barça a port malgrat les complicacions de moment.

Tantes complicacions?

És el moment més difícil de la història del Barça. Serà un bon candidat.

No faci campanya, que això és la contraportada. Són una mica narcisistes els que volen ser directius de futbol?

Mmm... si li dic que no m'agrada la notorietat, l'enganyaria. Però ja en tinc, soc prou conegut. El que passa és que soc soci des de fa vint anys i ara estem tots decebuts amb el Barça. No sé què hauria respòs si m'ho haguessin demanat en un altre moment, però ara hi haig de ser.

Miri que en Laporta és molt catalanista. Vol dir que s'entendrà amb ell?

No hi haurà problema, perquè a més de catalanista és molt intel·ligent. El primer que em va dir és que ara només interessa el Barça, i al Barça hi cap tothom. Som un club universal, hi ha gent de tot el món i de totes les ideologies.

El Barça ha de tenir ideologia?

Crec que no. És un club català, i aquesta identitat no la pot perdre. Però també és un club universal. Tothom s'hi ha de sentir representat.

Per mi que el que el subjuga d'en Laporta és la seva forma de celebrar els títols, dutxant-se en xampany.

Ha, ha, jo quasi només bec aigua mineral. Però guanyant aquells títols, venint com veníem del desert, em va semblar perfecte que es dutxés en xampany.

Si el Barça no guanya aquesta Champions, vol que la guanyi el Madrid com a equip espanyol?

M'és igual, no soc dels que volen que altres perdin. Que la guanyi el millor.

Encara que el millor sigui el Madrid?

Si el Madrid és el millor, que la guanyi. Nosaltres hem de valorar les virtuts dels altres, igual que volem que es valorin les nostres.

Si finalment hi té mà, em podria fer passar a mi per un central brasiler de 30 anys i fitxar-me?

Ja m'agradaria, per vostè, que podria cobrar uns milionets. Ho tindria més fàcil amb la junta actual, que han pagat milions per uns quants que no juguen enlloc. Amb en Laporta ho té difícil, perquè de futbol en sap. Aprofiti ara, que encara pot aconseguir-ho.

Vostè va presidir el Girona. Amb qui va, en un Girona-Barça?

Amb el Barça, ho tinc clar. És l'equip representatiu de Catalunya. Quan vaig presidir el Girona, jo ja era soci del Barça. Però el Girona és el segon equip de moltíssims culés, això segur.