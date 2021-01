«Sense il·lusions, no tires, són la gasolina del nostre dia a dia»

Com ha passat aquest estrany Nadal?

Molt tranquil·la, perquè soc d'estar molt a casa, ho gaudeixo. O sigui que personalment, tranquil·la i bé. I amb la mirada posada al disc que havia de sortir.

I com l'han passat els avis?

La veritat és que en trobo de molt valents. Els meus avis per desgràcia ja no hi són, però els que encara tinc al meu entorn són molt valents i positius. Diria que tenen menys por que molts joves,

És que ells les han passat de tots colors, a la vida.

Totalment, estan curtidíssims. No els he vist vivint amb pena i desgràcia, no.

Parlant d'àvies: la seva surt al videoclip «Adela». Com la va convèncer?

Està rodat fa més de tres anys, quan ella encara vivia. Ara l'he editat, he eliminat les meves imatges antigues i n'he inclòs d'actuals, que surten amb les de la meva àvia. Ella ja no hi és, però m'ha agradat molt rescatar-ne les imatges. En el seu moment, es va sentir molt il·lusionada de sortir-hi. Em preguntava: «I això ho veurà tothom?». Ara que ho veu tanta gent, fa il·lusió.

Segur que a ella també n'hi faria.

Segur que si ho veu, des d'on sigui, li fa il·lusió. A més, ho fa molt bé.

Segur que les il·lusions són més dolces que els torrons, tal com canta?

No només més dolces: súper més dolces. Deuen tenir una de glucosa i sucre, les il·lusions... Els torrons són fats, al costat de les il·lusions. Almenys de les meves i de les de l'Adela. I que ho continuïn essent. Les il·lusions són la gasolina del nostre dia a dia. Sense il·lusió, no tires.

On és la riquesa?

A dins. Mai a fora.

Està segura que tothom en té?

Em sap molt de greu pels que no en tenen. Quantes vegades hem vist gent amb molta riquesa exterior, o sigui material, i són infeliços. I quantes persones humils i senzilles són ben felices. Els meus referents són aquestes darreres.

Elon Musk, amo de Tesla, ja és el més ric del món: 153.550 milions d'euros. Això són moltes il·lusions?

(Riallada) Home, a banda de tants diners també deu tenir il·lusions, no? Si no en té, no sé fins a quin punt pot ser feliç, malgrat els seus diners.

Coneix moltes Adeles?

Moltes, no, però les que he conegut m'han deixat molta marca. Tothom té una Adela a la seva vida. No sé vostè.

Jo estic casat i la meva dona és gelosa.

Ha, ha, em refereixo a aquelles persones que desprenen bones vibracions, bondat. Jo n'he anat coneixent, és gent que et deixa captivada.

Està parlant de mi?

No el conec prou (riu).

«Foc, caliu, cendra». Ens està dient que la passió es va perdent?

Estic dient que els tres processos formen part de la vida. L'un porta a l'altre.

I després de la cendra, què?

No vol dir que no hi hagi res més. Jo agafo la cendra del meu foc i la tiro al camp, és un bon fertilitzant i d'allà sortiran més plantes, més vida. Doncs a la vida, el mateix, perquè tots tenim aquestes tres etapes. Caiem i ens aixequem.

Vostè ara està al foc o al caliu?

Durant el dia passo per les tres etapes, soc una sínia. Ara estic contenta, he tret un disc, que és el que m'agrada. Per amor a l'art, perquè hi ha més despesa que guanys. Hi ha qui es compra una tele gegant de plasma i jo m'he regalat un disc.