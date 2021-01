Un ripollès recull en un llibre el seu viatge de 8 mesos en moto

Albert Soler i Claudia Loredana han plasmat per escrit la seva experiència, durant vuit mesos, recorrent carreteres d'Europa i Àsia

L'Albert Soler és un home de somnis, i de mica en mica els va complint. Tot just era un adolescent que va arrencar amb un grup d'amics la Televisió del Ripollès, que durant més de dos anys van fer funcionar de forma pràcticament altruista. Més endavant, afirma que s'ha venut tot el que tenia, «fins i tot cotxes i televisors», per tal de portar les seves il·lusions a la pràctica. L'any 2002 se'l va reservar per marxar amb uns companys a fer una volta al planeta, amb un projecte que van anomenar «Volabola». Afirma que té una llista de «coses per fer abans de morir», de les quals també ha complert tocar un koala, córrer mitja marató, escriure, editar un llibre o saltar en paracaigudes.

El 12 de juliol més especial que ha viscut és el de 2014. Aquell dia, ell i la seva exparella, Claudia Loredana, van pujar a cavall d'en Richard Parker, una BMW de gran cilindrada i carregada de maletes, que els havia de transportar en moto des de Barcelona fins a Sidney (Austràlia). Pel camí, a banda de menjar-se quilòmetres durant vuit mesos per carreteres d'Europa i Àsia, van fer un recull de somnis aliens, d'aquelles persones que es trobaven pel camí. A l'hora de la veritat, l'illa de Bali, a Indonèsia, va servir de punt i a part del projecte. La Lore i l'Albert van agafar un full en blanc, van dividir-lo per la meitat, i van anotar els pros i els contres de continuar el viatge. Van guanyar els contres i van tornar a Ripoll.

Aquell viatge, però, ha quedat reflectit en el llibre Sueños a todo gas, escrit a quatre mans pels seus dos protagonistes, a banda del gairebé centenar de persones que van accedir a explicar-los els seus propis somnis. I, a més, també expliquen com, més tard, l'Albert va agafar un avió i va fer finalment realitat el somni d'arribar a Austràlia, on ha estat vivint durant quatre anys abans d'omplir les maletes i tornar de nou a Ripoll. Al país oceànic va desenvolupar una aplicació mòbil per a bitcoins, a banda de fer-hi tasques de comunicació. A Catalunya segueix ocupat en feines de publicista, entre les quals hi ha la de digitalitzar comerços del Ripollès. Malgrat tot, no és capaç de dir si d'aquí a un temps no tornarà a emprendre el camí cap a Sidney.

Mentre va i torna, ha complert altres somnis. Escriure aquest llibre n'ha estat un, però també la posada en marxa de l'editorial Tuctuc, precisament la que l'ha publicat, i que ja té una desena de títols eminentment ripollesos al seu catàleg. De cara al futur, afirma que el nombre de somnis no s'ha esgotat encara, i que persistirà en fer-los realitat. El que ningú li podrà retreure, al final de la seva trajectòria vital, serà no haver-ho intentat.