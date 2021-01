Natalia Pérez: «Encara hi ha pares que diuen al fill: 'ballar és de nenes'»

Amb la de llocs que hi ha a Europa per dedicar-se a la dansa, miri que establir-se aquí, on més es menysté l'art.

No va ser una decisió fàcil, perquè jo venia d'estar molts anys a Itàlia, i allà l'art està més valorat. El que passa és que sempre he estat viatjant i mai no havia pogut disfrutar de la família i els amics. Sempre he estat fora de casa, i vaig pensar: per què no fer-ho ja a Blanes? Aquí no hi havia cap lloc on es poguessin formar els que es volguessin formar professionalment en el món de la dansa

No ha sigut la millor època...

Realment, fa un any que hem obert, i ja veu quina situació ens ha tocat viure.

Els nens que volen ballar han de lluitar encara contra prejudicis com en Billy Elliot?

Encara hi ha molts prejudicis, sí. «Per què balles?», «Estàs perdent el temps»... Per sort a l'escola tenim bastants nens, tot i que menys dels que voldríem tenir. Estan creixent amb la dansa, i això és gràcies a pares que les animen, els porten a l'escola, etc. Però encara hi ha pares que diuen «ballar és de nenes».

Va de puntetes per la vida?

De tant en tant s'ha d'anar de puntetes. Fins i tot literalment, perquè la meva mare sempre em deia que no parava. Anava a comprar, o fins i tot em rentava les dents, i inconscientment anava de puntetes. Les ballarines ho portem al cor.

A la seva feina el cos és fonamental. Li parla, el seu cos?

He, he, ara em diu que ja tinc una edat, per la dansa. Ara hi ha dues Natàlies: la que és una mare i a més lluita per tirar endavant l'escola, i la Natàlia professora, que entra a la classe i està en un núvol, la que ensenya els alumnes a volar.

Volar potser és massa...

A volar i a somiar que poden arribar, no sé si molt amunt, però almenys a un escenari i disfrutar de la dansa.

On han anat a parar els cignes, que als llacs ja no n'hi ha?

Sap que no he ballat mai «El llac dels cignes»? Soc més de «Don Quixot»

A la vida és també una mica Quixot?

A vegades sí.

Podrem consagrar la primavera, aquest any?

No ho sé, la veritat és que està una mica complicat. Amb les actuals mesures, ni tan sols sabem si podrem tornar a les aules, aquest és el gran problema que tenim.

La cultura en general està essent maltractada?

Moltíssim. No han pensat en absolut en la cultura. Res de res. Al nostre país la cultura ja era pobra, i se l'estan carregant. Les escoles ho estem passant molt malament, no tenim cap ajuda.

Diuen que és per salut.

Crec que paguen justos per pecadors. Les escoles hem fet de tot perquè els nens estiguin segurs, inclús fem grups de sis. No valoren la feina que fem.

Nureiev i Nijinski ballarien amb mascareta?

(Riallada) No! Aquests mestres eren molt tossuts.

Les nenes ja no volen ser la bella dorment i prefereixen practicar el sexy stil?

La dansa clàssica s'està perdent. Prefereixen el modern, el hip hop... Fins i tot el tiktok, que no existeix com a ball, però és la moda i l'incorporem. Però el clàssic és la base per tota la resta, això és indubtable.