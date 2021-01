L'expert en turisme, docent i articulista d'aquest diari, Pau Morata, acaba de publicar «Turismo. Hitos, curiosidades, anécdotas». Geògraf i periodista, però sobretot viatger impenitent, ha escrit un llibre amè fruit de les seves estades a més de mig centenar de països.

La pandèmia és una lliçó contra la turismofòbia?

No és una lliçó, és una situació nova, ningú podia pensar que el turisme pràcticament desapareixeria. Ningú d'això que se'n diu «turismofòbia», rebutja el turisme. El que no volen és un turisme tan massificat. I tan depredador.

Vostè creu també que hi havia massa turisme?

En alguns llocs, sí. Al centre de Barcelona, al call de Girona o al cor de la ciutat de Palma, per exemple.

I a la Costa Brava?

Puntualment i en algunes dates. la Costa Brava, més que massa turisme, hi ha massa construcció en alguns llocs.

Una dada del llibre m'ha deixat astorat: que cada any a la Xina es llancen 400.000 tones de sabó del que es regala als hotels.

Als xinesos no els entenem, són molt diferents. Una estudiant xinesa m'explicava que ja abans de Mao, havien viscut molts segles sota el règim d'emperadors despòtics. Per això en la pandèmia s'ha vist que estan acostumats a obeir.

Això és bo o dolent?

En això ja no hi entro (riu),

Però els regals dels hotels són un perill pel medi ambient?

Totalment. Hi ha hotels que els reciclen i hi ha viatgers -com jo- que se'ls emporten, perquè els he pagat. A casa no compro sabó, sempre tinc sabonets usats dels hotels. Si no, s'acaben llançant. Bé, ara ja no, perquè no podem viatjar.

Sabons a banda, quina és la sorpresa més grossa que s'ha endut d'un hotel?

En un hotel de Canàries, de cinc estrelles, no tancaven bé les portes i al matí vaig trobar el sol de l'habitació ple de grills que havien entrat.

Hem de renunciar per sempre a viatjar a l'estranger?

Hi ha qui diu que per lluitar contra el canvi climàtic haurem de deixar de viatjar a Bali. Jo no ho crec, aviat hi haurà avions funcionant amb combustible sostenible. Jo crec que el que s'ha d'evitar és el turisme massiu.

Dedica un capítol a l'intent de convertir Girona en Eoland, amb tot de generadors eòlics a tot el territori.

Va ser una de les errades de màrqueting més importants de tota la història del turisme. A banda d'aquella vegada que volien promocionar Girona amb unes imatges que no eren de Girona. El Patronat de Turisme de Girona ha fet moltes bestieses.

Diu que el Departament de turisme ha sigut a vegades poc rigorós a l'hora de concedir crèdit i subvencions: «poc rigorós» és una manera suau de dir-ho?

Molt suau (riu). El famós 3% i tot el que va passar en molts estudis que es van encarregar, o subvencions per tota mena de coses.

Casualment hi solia haver algun amic pel mig?

Amics, familiars o gent de determinades simpaties polítiques. Sempre casualment, per descomptat.

Vol dir que només era cosa del Departament de Turisme?

El de Turisme i el de Treball estaven al mig de tota la corrupció, amb cursos fantasmes que no es feien, per enriquir determinats empresaris i consultors.

Potser això podria ser un atractiu turístic de Catalunya.

El turisme de corrupció. Potser sí.