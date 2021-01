«Un 15% de la població catalana no pot votar: són estrangers»

Intèrpret judicial, emprenedora, activista en diverses entitats socials i veïna de Vilabraeix des de fa anys, Sanae Benali, nascuda a Tànger (Marroc) es trobarà el 14-F amb una situació que no per repetida deixa de molestar-la: no podrà votar

Quant fa que és aquí, vivint i treballant?

Fa vint-i-nou anys, vaig arribar just quan acabaven els JJOO de Barcelona. I treballant des que en tenia 16, amb tota la documentació en regla. De fet, ja vaig entrar legalment per la frontera.

Res de pastera.

Per sort, no.

Per què no pot votar, si porta aquí més anys que molta gent?

La meva filla mateixa té 20 anys i podrà votar. I la meva mare, també, perquè té la nacionalitat espanyola. Però jo no, perquè el que tinc és Permís de Residència, no tinc nacionalitat espanyola.

No ho troba just?

És totalment injust. Jo soc més espanyola i catalana que molts que tenen la nacionalitat. Si tinc totes les obligacions dels espanyols, també hauria de tenir tots els drets.

I per què vol votar? Miri'm a mi, que no voto mai.

Perquè és un dret que no em poden treure. És el dret de decidir si vaig a votar o no. A mi no em deixen decidir-ho.

Ha intentat solucionar-ho?

És clar, però em trobo amb la negativa perquè soc estrangera.

Per què no demana la nacionalitat espanyola, i tema resolt.

Ja ho vaig fer, l'any 2011 vaig presentar tota la documentació, junt amb la meva mare i la meva germana. Resulta que els meus documents es van traspaperar al Registre Civil i em van escriure tornant a demanar-ho tot. Per una errada seva havia de fer-me càrrec d'unes despeses i dedicar-hi un temps. No ho vaig trobar just i vaig passar del tema. Així de clar.

Es considera integrada aquí?

Caldria saber què vol dir «integrada». Jo no renuncio a la meva identitat, em sento molt orgullosa d'haver nascut en un país molt ric culturalment, que em va donar tres llengües oficials, de les cinc que parlo ara. No és just que per ser espanyola hagi de renunciar a la meva nacionalitat. Hem de parlar d'incloure, no d'integració.

No pot tenir doble nacionalitat?

Amb el Marroc no hi ha aquest conveni, n'has de triar una o altra.

Hi ha interessos contra el vot dels estrangers?

Els polítics actuals tenen por als canvis. En lloc d'aprofitar la riquesa cultural i la diversitat, prefereixen no arriscar-se a què aquest volum de vots canviï la situació actual.

Vostè canviaria moltes coses, si pogués?

Oi tant! Sobretot pel que fa a acció social, a preocupar-se més per la gent. De fet ja ho intentem des de les associacions.

Frase que més d'un dirà en llegir l'entrevista: «Què ens ha de venir a ensenyar una marroquina de democràcia».

No vinc a ensenyar, ni de bon tros, però em faig moltes preguntes sobre per què passen moltes coses. Com és que la gent no pot cobrar els ERTOs? Per què no totes les llars tenen un portàtil perquè els fills puguin estudiar? I moltes altres de ben bàsiques.

Què pot fer perquè canviï la seva situació, a banda de dir-ho aquí?

Bé, aquí ho deixo. Espero que algun partit polític ho porti almenys en el programa. Que pensi que a Catalunya hi ha un 15% de la població que no pot votar. Es tracta d'aquest més d'un milió d'estrangers.