«No hi ha espais més segurs que els locals electorals»

A pocs dies del 14-F, els dubtes sobre com s'ha de desenvolupar la jornada electoral i sobre la seguretat del procés no s'esvaeixen. El director general de Participació Ciutadana de la Generalitat intenta resoldre'ls.

Fins demà es pot demanar el vot a les oficines de Correus. Les paperetes haurien de començar a arribar dilluns. Vist l'increment de peticions, arribaran?

No hi ha cap problema. Ja deuen haver votat 50.000 persones, no estem preocupats perquè encara que les paperetes i el sobre amb les etiquetes arribin durant la setmana que ve, es pot votar fins al dia 12, retornant-lo al mateix carter. I la majoria de la gent ho fa al moment, retornant el sobre ple al carter quan arriba.

Hi ha hagut qui ha aixecat el fantasma del frau.

És una aberració pensar que es pot manipular massivament el vot per correu. Hi ha una cadena de custòdia, el vot arriba a la taula, hi ha interventors, l'oficina del cens, que genera les etiquetes, i Correus, qui s'emporta el vot, són dos sistemes separats. Per manipular aquests dos sistemes hauries de posar d'acord centenars o milers de persones, arriscar-te a anar a la presó, saber quins vots vols canviar...

L'augment del vot per correu pot retardar l'escrutini?

No hauria d'afectar gaire. Afectaran molt més al recompte les distàncies entre membres de la taula i apoderats, el fet de portar guants...

Quines són les mesures perquè votar sigui segur?

La Generalitat fixa els protocols: que es compleixi la distància, que hi hagi elements de protecció i ventilació i circuits independents d'entrada i sortida. Que es pugui fer cua al carrer, i més llarga del que és habitual perquè s'ha de guardar distància. Que hi hagi distància entre taules, i entre membres de les meses. Aquesta equació es passa als ajuntaments, aquests busquen locals que permetin complir-les, o dupliquen la mesa en dos locals, i l'oficina del cens valida el local.

Hi ha gent a qui li produeix respecte pensar en les habituals escenes d'amuntegament.

Les paperetes es podran portar preparades des de casa: hem imprès paperetes de totes les candidatures, arribaran 5,5 milions d'enviaments a finals de la setmana que ve. Només han quedat fora les 109.000 persones inscrites a la llista Robinson. Perquè no hi hagi amuntegaments, a cada col·legi electoral hi haurà almenys una persona responsable (entre 3.000 i 5.000) dedicada exclusivament al fet que hi hagi màscares, gel i es respectin l'aforament i les distàncies.

Els més preocupats són els membres de la mesa.

Tindran protecció addicional: pantalla facial i mascareta FFP2 durant la votació i el recompte, ventilació, vestit de protecció a l'última franja horària. Amb els experts sanitaris hem dissenyat un circuit de vot que és molt més segur que qualsevol situació quotidiana amb què ens trobem, excepte potser l'UCI. No hi ha cap espai més segur ara mateix, ni n'hi ha hagut en els últims 10 mesos, que el local electoral: és més segur que anar a comprar pa.

Davant la quantitat de gent que demana quedar exclosa, hi ha risc que no puguin constituir-se meses electorals?

La probabilitat no és zero, com és l'habitual, però segueix sent petita.

Oriol Mitjà demana que no votin els contagiats.

És un dels motius pels quals vam voler ajornar les eleccions i ens van dir que no. Però no podem negar el dret de vot a 200.000 persones.

Hagués estat possible facilitar el vot in situ, per exemple, a residències?

Vam demanar copiar el procediment per a centres penitenciaris, però ens han dit que no. Hem articulat un protocol perquè les famílies puguin acompanyar els residents a l'urna de forma segura.

La franja per a grups de risc de 9 a 12 i la final per a contagiats i confinats de 7 a 8, és obligatòria o orientativa?

La llei diu que s'han de donar 11 hores per votar. Si només dones 1, 3 o 7, i vas fora d'aquest horari i et diuen que no, seria inconstitucional i es podria recórrer. El que vam decidir va ser que seria recomanat i fer campanya informativa per terra, mar i aire.