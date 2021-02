Beth Rodergas: «Avui és gairebé impossible viure de la música»

Molts la recorden pel seu pas per «Operación Triunfo», per la seva veu esquinçada o pel seu pas per Eurovisió. Aviat tornarà a trepitjar escenaris amb un disc que es publicarà el març

Beth Rodergas (Súria, Bages, 1981) tornarà a trepitjar avui un escenari després d'uns quants mesos sense fer-ho per culpa de la pandèmia. Ho farà en un concert sense públic des d'una localització sorpresa, que es podrà veure en els canals digitals de TV3 i que servirà per inaugurar A 2Veus, el nou talent show de la cadena que ofereix a un dels seus concursants la possibilitat de cantar a duo amb el seu artista favorit. Tots dos interpretaran Que tremolin els arbres, una de les peces que apareixen en el nou disc que prepara la cantant sorgida d'OT, el primer en set anys, que sortirà a finals d'aquest mes de març.

«No ha estat premeditat estar tant de temps sense treure disc, però el fet de ser mare hi ha tingut força a veure», confessa l'artista de veu esquinçada. «Hi ha gent que viu la maternitat d'una altra manera i ho pot compaginar amb la feina, però jo he preferit centrar-me en ells», explica, parlant dels seus fills, Lia i Kai, encara que reconeix que els nens no van ser l'únic motiu. «El 2013 vaig treure Família (el seu anterior àlbum) i acabava el meu contracte discogràfic. Tornava a ser lliure. Això va fer que em relaxés. Ha hagut de venir una pandèmia per posar-me les piles i veure que vull tornar a estar present en el panorama musical».

No obstant això, tampoc és que hagi estat aturada. «He estat fent teatre, he tret llibre, tinc una marca de roba...», enumera. Aquesta diversificació d'activitats ha estat, a més, molt profitosa per a ella, amb els temps tan difícils que viu el sector discogràfic. «Encara sort que soc un cul inquiet i m'agrada anar fent coses noves, perquè avui en dia és gairebé impossible viure només de la música», recalca.

El nou disc de la Beth inclourà tretze cançons: vuit en castellà, tres en català i dos en anglès. La majoria les tenia guardades en un calaix des de feia temps, com una «gravada amb piano i veu» que va compondre quan va anar a viure a Londres poc després de sortir d'OT 2, el 2003. Va ser el viatge que necessitava per assimilar el sobtat canvi de vida que va experimentar en sortir de l'Acadèmia.

Avui en dia, encara segueix sent una cara coneguda. Però assegura que, fora de Catalunya, hi ha molta gent que li ha perdut la pista. «A Catalunya la gent em té més situada perquè he fet tele, teatre... I els meus dos últims discos van ser en català», explica, incidint que no entén per què a Espanya no hi ha costum de gaudir de la música en altres llengües cooficials. «Per què a Catalunya no estem acostumats a escoltar cançons en gallec? Per què la gent de Badajoz no pot escoltar música en català? Sí que hi ha algun fenomen com els Manel, però és molt difícil que la música en català surti de Catalunya. Tant de bo es pogués escoltar a tot Espanya! », reclama.