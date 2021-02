«Hem dinat lleugeret, uns peus de porc amb caragols»

Josep Maria Mañé i Carme Julià, matrimoni, van regentar durant més de 40 anys diverses fleques i un restaurant. Ara tenen mig milió de seguidors al seu canal de Youtube El forner d'Alella, de receptes de cuina, un centenar de les quals les recullen al llibre «Com a casa de la mama».

Com que «a casa de la mama»? És que els papes no cuinen?

També cuinen, i tant. Però fixi's que els fills, quan van a dinar a cals pares, diuen que van a casa de la mama.

Amb els seus vídeos s'han convertit en els Arguiñano catalans?

No diríem tant. Això nostre ha sigut casual, va ser un dels nostres nets que ens va gravar i ho va penjar a YouTube. Va començar a tenir visites i comentaris, vam anar fent més vídeos... fins que hem arribat a mig milió de seguidors.

Em pensava que això de fer-se youtubers era cosa de joves....

Nosaltres també (riuen). L'any 2017 vam quedar dels cinc millors youtubers de cuina d'Espanya. Vam anar a la gala a Madrid... i tothom era jove, nosaltres érem els avis. La veritat és que ens ha sorprès, aquest èxit a la nostra edat. Fins i tot ha vingut dues vegades TVE a casa!

Mengem pitjor que abans?

La gent jove menja pitjor, n'estem segurs. No tenen temps i el menjar ràpid s'ha imposat, s'està perdent la cuina de la mama. Per això és important fomentar que continuï viu el menjar casolà. Si no, acabarem com a Amèrica.

Això és dolent?

Vam estar a Nova York fa dos anys, i trobar un restaurant que estigués una mica bé era impossible, tot eren hot dogs i menjar preparat. Horrible.

Segons observo de les receptes del llibre, no semblen gaire interessats en cuina, ehem, moderna.

No, d'això no toquem res. Fem cuina molt casolana, com la fa la mama a casa. Tirem pel clàssic, pel de sempre. Fins i tot els plats de pastisseria són braç de gitano, bunyols, arròs amb llet... Coses que es poden fer a casa sense cap problema.

Quan es tracta de menjar es decanten també per aquesta cuina?

Sí. Amb tot el respecte, li explicaré que vam anar un dia al Celler de Can Roca, i ens va agradar moltíssim... però no sabíem el que menjàvem (riu). Sort que venia un xicot a explicar cada plat, i la veritat és que el que deia no tenia gaire a veure amb el gust del plat. Ara bé, vam quedar molt satisfets.

Són molt de restaurants amb estrelles Michelin?

Només aquest cop i un dia a Barcelona. Sap què passa? Som youtubers, però encara no podem anar a viure a Andorra.

Què han dinat avui?

Peus de porc amb caragols.

Una cosa lleugera, oi?

Lleugeret, sí (riuen). Com que estem confinats a casa, tenim temps per cuinar. De primer, hem menjat calamars a la romana i unes croquetes.

Ja arribaran a l'hora de berenar, sense picar una mica a mitja tarda?

Potser ens hem passat.

El confinament ens fa descobrir la cuina de casa?

I tant, recordi que quan al supermercat s'acabava el paper de vàter, també s'acabava la farina i el llevat. Tothom feia pa. Bé, amb el paper de vàter no sabem què feien.

El veganisme és una moda?

S'està imposant. Coneixem força gent que ho és.

No els pregunto si s'hi apunten, després de saber el que han dinat...

Som més clàssics. Ara bé, cada vegada mengem menys carn, però no som vegans, perquè mengem molt de peix.