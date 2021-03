Els cuiners gironins estrellats, «estrelles» de l'anunci d'Estrella Damm

Gastronomia. Els germans Roca, Paco Pérez, Fina Puigdevall, Pere Massana o Albert Sastregener protagonitzen la campanya d'aquest any de la marca cervesera, rodada a la cala Montjoi de Roses.







Els cuiners de les comarques gironines guardonats amb alguna estrella Michelin adquireixen un gran protagonisme en un dels anuncis més populars de la televisió, el de la cervesera Estrella Damm. Un any més, la marca, sota el lema Mediterràniament, fa un homenatge a la gastronomia i a la cuina, un dels sectors més afectats per la pandèmia. L'anunci té com a escenari la cala Montjoi de Roses, on es podria dir que va néixer la projecció internacional de la cuina catalana gràcies a El Bulli de Ferran Adrià. Precisament, Adrià és un dels fills conductors inicials de l'anunci al costat del triestrellat gironí Joan Roca. Allà on va germinar part de l'èxit de la cuina catalana és on ara també es vol donar aquest missatge d'esperança de cara al futur.

Durant el minut i 20 segons que dura l'anunci fins a una quarantena de cuiners que ostenten alguna estrella Michelin desfilen amb les seves jaquetes de xef per diversos trams del camí de ronda del cap de Creus. Són perfectament visibles alguns dels cuiners de les comarques gironines que formen part d'aquesta selecció de l'alta gastronomia, com Paco Pérez, del Miramar de Llançà; Fina Puigdevall, de Les Cols d'Olot; Marc Gascons, d'Els Tinars de Llagostera; Pere Massana, del Restaurant Massana de Girona, o Albert Sastregener, del Bo.Tic de Corçà, que recentment ha sumat la segona estrella a la seva cuina, entre d'altres. Els cuiners es comprometen a treballar «de sol a sol» amb els millors productors, buscant l'excel·lència, tenint cura de cada detall, amb el màxim nivell de professionalitat, vocació i passió, assumeixen la necessitat de continuar investigant i innovant, essent autocrítics i inconformistes... o el que és el mateix, seguir treballant com han continuant fent sempre i ho seguirant fent. Aquestes últimes paraules són les que assumeix el cuiner català Nando Jubany, que en nom de tots els xefs llança un missatge que resumeix l'esperit de la campanya: seguir treballant per mantenir-se com la gastronomia més respectada de tot el món. I tot sota els acords de la música de Jaume Sisa «Qualsevol nit pot sortir el sol». Tota una declaració també de les intencions que es volen transmetre amb l'espot. N'hi ha que neixen estrellats i n'hi ha que s'han guanyat la seva estrella.

El missatge que transmeten els cuiners és el de la superació després de viure moments difícils i asseguren que seguiran fent la seva feina amb la mateixa passió que els ha caracteritzat sempre. «L'anunci té una gran visualitat posant de relleu el paisatge empordanès i l'escenari idíl·lic del cap de Creus. Al final, Albert Adrià, Dabiz Muñoz o Jordi Roca transmeten el missatge final de confiança en l'adversitat davant una majestuosa posta de sol sobre el Mediterrani... gironí. L'anunci es va estrenar la nit de diumente per televisió i es mantindrà durant les properes setmanes. Aquest no és el primer cop que Estrella escull la Costa Brava per rodar el seu espot publicitari amb major difusió. La cala s'Alguer de Palamós o Cadaqués han format part d'anteriors edicions. L'anunci d'aquest any es va rodar fa poc més d'un mes sota les ordres del director de cinema Alberto Rodríguez.