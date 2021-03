«On és present la mort, el riure no està lluny»

Katrine Engberg, autora de «La estrategia del cocodrilo», torna amb «El juego de la mariposa» i el seu inspector Jeppe Korner, en un altre thriller que transcorre a l'apacible Dinamarca

Una escriptora danesa que no té una granja a Àfrica? Això és possible?

Qui diu que no tinc una granja a Àfrica? Està just al peu dels turons de Ngong.

Quan una papallona mou les seves ales a Dinamarca, hi ha un tornado a Barcelona?

Possiblement sí. Totes les nostres accions, fins i tot les més petites i insignificants, comporten el potencial d'un gran desastre. I sovint l'aparentment innocent i fràgil, com una papallona, és molt més potent i mortal que això, que sembla ser forta i potent.

Un pensa que a Copenhagen no passa mai res. Ara resulta que no és així?

En realitat, els danesos ens enorgullim de ser els «llatins del nord». Mentre que els suecs poden ser una mica formals i els noruecs surten a esquiar tota l'estona, els danesos som divertits, extravagants i apassionats. Copenhaguen és, de fet, un lloc molt animat. Vingui a veure-ho!

Pateix a vegades de bloqueig creatiu, com la seva Esther de Laurenti?

No, no en tinc (responc i immediatament toco fusta, perquè aquest és el principal temor de tots els escriptors). I per ser honesta, crec que Esther seria més productiva si reduís el seu consum de vi. Però, si us plau, no li digui que he dit això, no vull ferir els seus sentiments.

En què s'assembla ballar i escriure?

En certa manera, tots els processos creatius són similars. Canalitzen la inspiració en alguna forma de comunicació, bàsicament explicant una història a una audiència. En la meva anterior carrera com a ballarina i coreògrafa explicava històries amb cossos en un escenari, ara ho faig amb paraules en una pàgina. No és tan diferent. A més, una bella frase s'assembla molt a la música; no sols ho entens amb el cap, ho sents.

Els problemes psiquiàtrics són la malaltia d'aquesta època?

Més aviat, aquesta era finalment destaca i pren de debò les malalties psiquiàtriques. L'espècie humana sempre ha estat fràgil i ha sofert una sèrie de desafiaments mentals. Viure no és un pícnic. Avui dia, tots acabem de començar a parlar i a ser honestos sobre aquest tema.

Tendeix a vestir els seus llibres amb ironia: la mort és millor amb humor?

La mort és tan inexplicable i aterridora que fa que l'humor sigui absolutament necessari. On la mort és present, el riure mai està lluny. A més, soc graciosa, ja saps. És part de ser danès.

La novel·la ha d'incloure sempre la denúncia social?

L'ambició de qualsevol escriptor ha de ser llançar llum sobre els defectes socials. Aquest és el nostre treball, sense importar el gènere que escrivim.

Ha descobert la raó per la qual a Espanya cridem tant?

Perquè tenen els cors grans i les orelles petites?