«Utilitza la tecnologia amb habilitat per no perdre el cap»

L'escola Carles Faust de Blanes, la Sagrada Família de Girona i l'institut Vall de Llémena de Sant Gregori han guanyat la fase gironina d'un concurs sobre l'ús responsable de les noves tecnologies ?«ConnexiON AddiciOFF, això no és un joc»? amb dues falques de ràdio i un cartell publicitari

El confinament, el tancament de les escoles de la passada primavera, i les més o menys reeixides classes telemàtiques van recordar, encara més, la importància de les eines tecnològiques i de tots els usos d'internet. Nens i adolescents ja ho tenien clar, molt clar, però més enllà de les xarxes socials i de les formes de relacionar-se de les noves generacions, el món digital també obre moltes portes en el camp de l'educació i, per això, un dels concursos escolars més consolidats, el que promou el Grup Social ONCE des de fa 37 anys, hi ha volgut incidir amb el lema «ConnexiON AddiciOFF, això no és un joc». «La tecnologia és la nostra aliada sempre que en fem un ús responsable i no un abús que pot comportar riscos i conseqüències no desitjades», expliquen des de l'ONCE sobre la filosofia d'aquest any en el seu concurs, en el qual han participat 152.000 estudiants de tot l'Estat i en el qual, després de les diferents fases provincials, una escola de Blanes (Carles Faust), una de Girona (Sagrada Família) i un institut de Sant Gregori (Vall de Llémena) han estat els guanyadors gironins que ara podran optar a les fases catalana i espanyola.

Els participants, que a les comarques gironines van ser 2.069 de 22 centres escolars diferents, havien de presentar una reflexió sobre aquest ús responsable de les noves tecnologies fet, en funció de l'edat, en suports com cartells, falques de ràdio o espots de vídeo. En la categoria A, tercer i quart de primària, el guanyador gironí va ser la classe de 3A de l'escola Carles Faust de Blanes que, amb Rocio Rubira de professora, i el treball titulat «Usa la tecnología con destreza para no perder la cabeza»: En la categoria B, cinquè i sisè de primària, l'escola Sagrada Família va guanyar la fase gironina amb el treball Radio Sagrada Família FM del grup de 5A amb Sandra Cano de professora. Finalment, en el grup C, ESO i Formació Professional Bàsica, l'institut Vall de Llémena de Sant Gregori va guanyar amb el treball No hay wifi en el bosque pero vas a tener una mejor conexión del grup de 2n ESO C amb Sònia Guilana de professora. En els dos primers casos, els dels grups de primària, els dos treballs eren una falca de ràdio i en el tercer, el de l'institut, un cartell publicitari. Més enllà dels guanyadors, la valoració sobre el concurs entre els participants, guanyessin o no, va ser positiva. «Ha estat una oportunitat de treballar alguns valors d'importància crucial amb la meva classe. M'ha facilitat un recurs, una excusa per entrar en els seus caparrons i omplir-los de solidaritat i empatia», explica Laura Díaz, que hi va prendre part amb un grup de primària.

En la fase gironina del concurs, el jurat va estar format per Fran Rodríguez, director de l'ONCE a Girona; Xavier Vilà, cap de coordinació i planificació dels Serveis territorials d'Educació de Girona; Àlex Martí, director de TV Girona; Adam Bertran, regidor d'Educació, Infància i Esports de l'Ajuntament de Girona, i Laura Nadal, professora itinerant del CRE ONCE ?Barcelona.