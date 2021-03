«S'ha aixecat un mur que fa que alguna gent no vulgui mirar TV3»

Salvador Alsius, periodista, un dels pioners de TV3, publica «Com TV3 no hi ha(via) res», on recull el clima humà, les decisions, els dubtes, els encerts, els errors i, en definitiva, l'entusiasme que va fer possible l'aparició de la cadena

Sap quin sant és avui?

Doncs no, sincerament, no. Calli! Sí! De puta casualitat. Avui m'han felicitat, és sant Salvador d'Horta. Cada any em feliciten equivocadament, el meu sant és per la Transfiguració, el 6 d'agost.

Transfiguraquè?

Es recorda el dia que Jesús es va endur a tres apòstols i es va transfigurar. Per mi que havien pres alguna cosa...

El veig en santa forma, encara.

Nooo, casualitat.

TV3 és la cadena que més mira?

Mmmm... sí. De la TV miro bàsicament informatius, i els de TV3 els considero encara molt solvents.

I a banda d'informatius?

Quan fan un programa nou el miro, però gairebé mai passo del primer.

Tan dolents els troba?

Miri, igual que cada català porta a dins un entrenador del Barça, també du un cap de programes de TV3. N'hi ha que m'agraden i d'altres que no gaire. El meu problema és que no miro TV com una persona normal, analitzo l'estructura d'un programa en lloc de disfrutar-lo.

En què ha millorat TV3?

En gairebé tot. Si algú em diu que als meus temps sí que érem bons, responc «demanem un vídeo i veurà que té un record idealitzat, no resisteix la comparació amb ara». Se sol dir que en TV està tot inventat, i miri si això és una burrada que ja es deia quan jo estudiava. Ara bé...

Vinga.

És evident que hi ha un excés de tertúlies i de blablabla. De ser un tema econòmic, el més barat per fer TV és la saliva.

I en què ha empitjorat?

Ha perdut pluralisme polític. Hi ha un biaix polític, seria infantil no reconèixer-ho. Crec que s'ha produït més per raons de mercat que de voluntat ideològica.

Una teoria interessant.

S'ha entrat en una mena d'espiral, el públic s'ha atomitzat i el target que ha quedat a TV3 és el d'un determinat perfil polític i d'edat. I estan cuidant aquest públic. És fotut, perquè això vol dir que s'exclou un altre públic, però deuen pensar que aquest ja el tenen fora.

Però és una TV pública, hauria de ser per a tots els catalans.

Té raó, i jo també defenso que ha de ser així. Als primers anys vam fer molts esforços per arribar a tothom. «Hem d'arribar a Santa Coloma de Gramenet», ens dèiem. Això volia dir a un cert públic, castellanoparlant, d'un cert extracte social... I es va aconseguir, amb armes com Dallas, etc., que potser desagradaven als puristes.

Ja no és així?

Ha canviat, s'ha aixecat una mena de mur que fa que hi hagi públic que diu que no mira mai TV3. Vol dir que alguna cosa s'ha complicat.

Es pot recuperar, aquesta gent?

No ho sé, a la meva edat ja no em faran director. Però algú hauria d'intentar que aquella gent de Santa Coloma es torni a interessar per TV3.

La Rahola es queixa que no hi surt prou, potser aquest és el problema.

(Riu) Té els bemolls de dir això? Jo l'hi veig bastant, quan engego el televisor, acostumo a veure-la allà.

Què s'hauria de fer a TV3?

S'ha de reduir l'estructura salarial i de plantilla, ha crescut en alguns moments de forma incontrolada. Si el 60% del pressupost d'una empresa se'n va en despeses de personal, és que alguna cosa no rutlla.