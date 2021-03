La Fira de les 40 Hores es reinventa per sobreviure

El tradicional esdeveniment de Ripoll aquest any se celebrarà amb un format adaptat a la pandèmia. El primer Tastet d'activitats firals es farà aquest cap de setmana.

La irrupció del confinament de fa un any a causa de la covid-19 va impedir que la tradicional celebració de la Fira de les 40 Hores de Ripoll de 2020 es desenvolupés malgrat tenir-ho tot a punt. Gent tancada a casa, persianes abaixades i espais públics buits, era l'escena gairebé postapocalíptica que a finals de març hi havia no només al centre del municipi, sinó pràcticament a tot el planeta. Un any més tard, i per intentar pal·liar les restriccions que encara s'imposen a causa de la pandèmia, l'Ajuntament de Ripoll ha plantejat una reinvenció de l'activitat firal, amb l'objectiu de mantenir-ne viva l'essència.

La primera passa de l'Ajuntament va ser posar-se en contacte amb els diversos sectors i col·lectius que han estat normalment presents en la Fira, per proposar-los un format alternatiu, repartit durant diversos caps de setmana. La primera d'aquestes dates seran precisament aquest dissabte i diumenge, on a banda del tradicional mercat setmanal que se celebra al centre de la vila, es farà també un mercat alimentari de proximitat que s'ubicarà durant tota la jornada a la plaça Sant Eudald. Paral·lelament els vehicles nous i de quilòmetre zero ocuparan les places de l'Ajuntament i Abat Oliba, en una oferta que a més del dia de dissabte es perllongarà durant la matinal de diumenge. La proposta dominical comptarà també amb un mercat de segona mà gràcies a una nova edició d'Els Encants de Ripoll, que es farà a la Devesa del Pla fins a les dues del migdia, amb antiguitats, artesania, música, art, joies, llibres, mobles, articles per la llar i objectes de col·leccionista. Completant la proposta lúdica, les famílies podran veure l'espectacle «Les vacances de Madame Roulotte» que la companyia La Bleda representarà a la plaça Gran a mitja tarda de dissabte.

Jordi Munell, l'alcalde de Ripoll durant els últims deu anys, aclareix que aquesta proposta consisteix «a no renunciar de cop i volta a una Fira que no podrà ser multitudinària com en altres edicions, però que volem que segueixi respirant». Després de la seva primera victòria a les urnes, Munell i el seu equip va implantar un calendari de mercats i activitats durant tot l'any que s'ha perllongat fins a l'actualitat. Malgrat la conjuntura de l'avortada edició anterior i la d'aquest 2021 atípic, la intenció de l'Ajuntament és retornar al format habitual que havia aportat al voltant de trenta milers de visitants segons xifres oficials. Els Tastets de la Fira es perllongaran fins al segon cap de setmana d'abril, quan està previst que la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès i la Unió de Botiguers de Ripoll, ofereixin diverses activitats que encara estan preparant. Malgrat que l'objectiu de públic és obligadament més discret que en les edicions precedents, Munell assenyala que «estarem atents per veure com funciona aquesta nova proposta».

La Fira de les 40 Hores té el seu origen durant l'època medieval, encara que més tard se'n va perdre el costum, per recuperar-se durant la segona part de segle XX. Es creu que la denominació deriva del temps durant el qual el Santíssim Sagrament s'exposava al Monestir de Ripoll per tal que els vilatans li retessin homenatge, encara que altres versions li confereixen un caire d'obligatorietat dels senyors feudals envers la pagesia. El caràcter multisectorial de la Fira ha derivat en els últims anys envers una presència cada cop major de productors i comerciants locals.