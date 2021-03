Sílvia Llop: «És important dominar l'art d'engegar qui no interessa a la merda»

La Sílvia és un llop per a l'home?

(Riallada) Jo crec que la Sílvia és un llop per a tothom. En el sentit que flaira la lluna i espera que totes les altres persones puguin sentir el que sigui que diu.

Li passa personalment, això d'atraure massa homes que no li interessen?

I tant! M'ha passat moltes vegades, a la vida. Tothom atrau gent que no li interessa, per això és important dominar l'art d'enviar a la merda. Es tracta de saber distingir entre qui interessa i qui no, per no perdre gaire temps amb qui no interessa.

Quan fa de la darrera vegada que ha engegat un home a la merda?

L'últim home que vaig engegar a la meda... deixi que pensi... fa nou mesos.

Tant temps sense engegar-n'hi cap altre?

És que ara ja tinc parella i, és clar, si és parella vol dir que encara no l'he engegat a la merda (riu).

Una pregunta per interessos personals: què ha de tenir un home per fer-se interessant a ulls d'una dona?

El més important és sentir-se segur d'un mateix. Quan algú et demostra seguretat i et demostra que t'estima i que pots confiar en ell, és el més atractiu que pot tenir una persona.

Jo anant cada dia al gimnàs i ara em diu que el físic ja no importa?

Home, importa en el sentit que has d'anar al llit amb aquesta persona, perquè si no, no és una parella, és una amistat. O sigui que hi ha aquest puntet d'atracció. Però l'atracció no la dona només el físic, també la personalitat, què t'aporta, etc.

Els homes durs ja ni molen?

Els homes durs molen si tenen també un puntet empàtic, de saber escoltar i de saber mostrar els seus sentiments. Un home tan dur que és tancat i no mostra absolutament res, no mola.

N'hi ha gaires d'aquests?

Sí que n'hi ha, cada cop més. Ara es porta compartir els sentiments, i amb les xarxes socials es fa més, és més fàcil obrir-se quan veus que l'altra gent també s'obre.

Si vaig a sopar amb una senyora i pago jo, mereixo que m'engegui a la merda per masclista?

He, he, encara que no pagui el sopar, s'ho mereix si el seu comportament no és l'adequat.

Quin és el principal error de les dones en les relacions amb homes?

Fantasiejar amb com ha de ser la relació, en lloc de veure com és la relació. Fantasiejant, és possible que no t'adonis que aquesta persona potser no t'està oferint el que vols.

Una relació per a tota la vida és simplement un fracàs?

Ui no, mai no pot ser un fracàs. Si trobes la persona amb què vols compatir la vida, el sentiment és mutu i ambdós us aporteu coses maques, és una victòria estupenda.

Pensava que era millor anar experimentant.

Els amors per tota la vida encara existeixen, però és clar, avui tenim més opcions i no estem obligats de romandre amb una persona perquè sí. Ni està mal vist separar-se ni ens casem amb el primer que passa. O sigui que el normal és tenir més experiències, ja no hi ha la pressió que ens hem de casar a vint-i-dos anys.

La Rociíto es una víctima?

Pot ser una víctima de maltractament psicòlogic... si tot el que explica és veritat. Però, és clar, això no ho sabem.