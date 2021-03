Temps de passió

Just fa un any que amb resignació cristiana seguíem obedients les normes establertes al Decret d'estat d'alarma que ens mantenia reclosos a casa formant una mena d'exèrcit humà que, des de la més pura inacció, lluitava contra l'enemic invisible que ens atacava des de tots els flancs. Naturalment, l'envergadura d'aquell repte va obligar a suspendre activitats a l'aire lliure, on la participació popular era l'element primordial de la seva singularitat històrica. És el que va passar amb la processó del Divendres Sant de Girona, una tradició que es va eliminar del calendari per reconvertir-se en una original posada en escena virtual que es va poder seguir des d'alguns indrets de la ciutat. Qui ho havia de dir que passats 365 dies estaríem si fa no fa igual amb l'amenaça del virus rondant les nostres vides, però la veritat és que llevat d'alguns brots verds com l'aixecament de puntuals restriccions i l'esperança de futur de les vacunes que ja s'han començat a administrar, encara es mantenen les prohibicions d'actes i espectacles que puguin suposar una afluència massiva d'espectadors.

És el cas de la processió del Sant Enterrament de Girona, una de les tradicions «més nostrades», com així se la qualificava en el pròleg del llibre La Processó de Setmana Santa publicat l'any 2015 amb textos de Francesc Agustí, fotografies de Josep M. Oliveras, Àngel Almazán, Pere Quevedo i Jordi S. Carrera i la incorporació d'antics documents fotogràfics cedits per Joan Cortés. En aquella ocasió va ser la iniciativa pública a través del Servei del Gestió Documental, Arxius i Publicacions del consistori gironí, qui va fer possible l'edició, però enguany ha estat la iniciativa privada, concretament l'editorial MMV, la que ha tingut l'encert de posar a l'abast del públic un llibre que, sense defugir de la història, introdueix els necessaris elements de reflexió entorn a aquest fenomen religiós de la processó del Divendres Sant, un esdeveniment popular que el mateix llibre qualifica en la seva portada com de «Fe, Tradició i Espectacle».

Dels autors que hi col·laboren, Joaquim Nadal hi aporta realisme en afirmar que «l'Església s'ha desempallegat de la crossa oficialista i ha vist com queia el règim que la va encimbellar», mentre que el també historiador Josep Clara rememora en el seu escrit un passat encara recent que ell recorda com «un còctel de religió repressiva», tot i que l'arquitecte Josep M. Birulés considera que la processó d'ara «no sembla gaire diferent d'aquella que recordem dels primers anys setanta». L'escriptor Josep M. Fonalleras reconeix que la de Girona ha experimentat canvis, però en el fons «l'espectacle visual s'imposa i es fa explícit», un criteri que també és present en les reflexions del periodista Salvador Garcia-Arbós que, tot i reconèixer que ja no és una processó franquista, «la d'ara té una cosa d'espectacle carrincló, d'atractiu turístic, amb molt de públic i pocs fidels», opinió que té el seu contrapunt en el president de l'arxiconfraria de la Puríssima Sang Ramon Muntada que aposta per «reformular i promoure un renaixement de la processó que serveixi per arraconar les puntuals divergències i discrepàncies que desdibuixen l'esperit cristià». Més enllà de les reflexions escrites, el llibre incorpora un regal per a la vista i el sentiment com són les 17 làmines il·lustrades per l'arquitecte Xavier Masgrau que recreen en el seu conjunt, amb preciosista realitat, la processó de 1962 que encara va poder presidir el bisbe Josep Cartañà.

Enguany no tindrem la processó, que se substituirà per un acte de Veneració de la Creu en format estàtic i sense públic a les escales de la Catedral com tampoc veurem les tradicionals sortides dels Manaies, però recordarem el poeta Joan Badia: «Ara passen els saions / mal drapats i embriacs / caminant a tomballons / i sotracs» mentre esperem un 2022 amb l'horitzó més esclarit.