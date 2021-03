Carla Zaplana: «El dejuni intermitent té beneficis que la gent busca de fa temps»

Per què el dejuni intermitent s'ha posat de moda?

Perquè s'estan veient els seus beneficis a escala científica. La gent més coneguda o famosa ho està posant en pràctica i s'està donant a conèixer més. De fet, tots els beneficis que ens pot aportar són els que les persones estan buscant des de fa temps, per exemple guanyar més energia, o perdre pes d'una forma més eficaç sense fer dieta, sense comprar mil productes, suplements i sense passar-ho malament, perquè és un hàbit.

N'hi ha de diferents classes? Com sabem quin ens correspon?

Es tracta de prova-error. Has d'anar provant fins a quin punt el teu cos es troba bé. Diferents tipus, vol dir diferents horaris i finestres de menjar. A partir de les 12 hores es diu que s'encén la cetogènesi, que és quan el cos comença a fer servir el greix per transformar-lo en cossos cetogènics, que també el nostre organisme sap fer-lo servir com a font d'energia. Quan arribem a les 14-16 hores de dejuni s'encén l'autofàgia, que literalment vol dir automenjar-se, i és una mena de reset que fa el cos: un procés pel qual el propi cos elimina cèl·lules, o parts de les cèl·lules, que estan danyades, que ja no serveixen o que són dolentes.

Podem iniciar-lo d'un dia per l'altre?

Ens ho podem plantejar d'un dia per l'altre, però, si no ho has fet mai, comença per deixar deu hores des que acabes de sopar fins que esmorzes. És a dir, sopar més aviat i esmorzar més tard. És molt important la hidratació, perquè t'ajuda a mantenir-te més saciat.

Quins beneficis podem obtenir i quan els comencem a notar?

Això depèn de cada persona, però la desinflamació apareix ipso facto. Quan sopes més d'hora i deixes més espai al teu sistema digestiu sense fer la digestió, et sents molt menys inflat, millores les digestions, et sents amb més energia, perquè no perds tota l'energia que gastaves fent la digestió. També, més a escala de laboratori, pots veure com disminueixen els nivells de colesterol, triglicèrids o la pressió arterial. També té un efecte antienvelliment perquè renoves les teves cèl·lules.

Dejuni intermitent equivaldria a dieta?

No. Dieta vol dir el que menges i dejuni intermitent vol dir no menjar. És una eina que poses dins el teu estil d'alimentació saludable i una de les conseqüències i beneficis és que t'ajuda a perdre pes, però no és l'única cosa bona que aporta.

En quins casos estaria contraindicat?

Està enfocat per a persones d'edat adulta i no en edat de creixement: infants, nens i adolescents, embarassades i lactants, perquè tenen un requeriment d'energia constant. També en persones que ja tenen un pes baix o que perden pes ràpidament i en persones que tenen trastorns de la conducta alimentària.

Al llibre ens ensenya a distingir la fam real de l'emocional.

Sí. Ens alimentem molt emocionalment, quan ens sentim tristos, amb ràbia, decebuts, buits, tapem aquest buit amb uns aliments que ens proporciona dopamina, ens estimula la part del cervell que ens desperta el plaer, i hem de saber quan mengem per aquest motiu o quan mengem per gana real.

Hi hauria algun truc per poder portar bé el dejuni?

Acostumar-nos-hi, com a tot, però es tracta de sopar una mica més d'hora i despertar i no esmorzar directament, sinó preparar un bon termo amb una infusió d'aigua calenta amb una mica de llimona. Això t'allarga també el matí.

Apostar per un dejuni intermitent seria més fàcil si poguéssim gaudir d'uns horaris europeus.

L'estructura de com està la societat muntada no ens acompanya massa, però aquesta seria la clau. El nostre sistema digestiu no està preparat per fer la digestió quan no hi ha sol, i quan sopem molt tard, per exemple, el forcem a activar un procés de digestió que no li correspon en aquell moment.