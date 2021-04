«Si no canvia l'estat autonòmic, Espanya corre perill»

El gironí Jordi Mercader publica «El pla Necker», on utilitzant la ficció planteja reformar el model d'estat per construir una Espanya federal

A què ve tanta mania amb el federalisme, si la Constitució no el contempla?

L'ha de contemplar, s'ha de fer una nova Constitució. No hi ha cap altre camí.

És gairebé impossible tocar segons quins articles de la Constitució.

Si no s´atreveix a canviar l'estat autonòmic, Espanya corre perill. Davant d'un perill tan evident, val la pena arriscar-se i afrontar la modificació constitucional.

Creu de debò que l'Estat està en perill?

Crec que sí. L'estat de les autonomies va ser un disbarat. I no resol el problema de fons, que és la pluralitat de l'Estat. El seu desenvolupament al llarg d'aquests quaranta anys, encara ha empitjorat la fórmula original.

Aquest estat autonòmic no ve a ser el mateix que un estat federal?

L'estat federal és l´autogovern de les parts i el govern compartit del tot. Això l'estat autonòmic no ho contempla. Ho hem vist recentment, en les dificultats per gestionar la crisi del coronavirus. No hi ha un govern compacte de l'estat, en el qual participin els estats federats.

S'hauria gestionat millor en un estat federal?

És difícil dir si hauria anat molt millor, Alemanya és un estat federal i també ha tingut les seves dificultats. Però almenys a Alemanya ningú té dubtes de quines competències tenen els estats federals i quines té l'estat central.

Què és el pitjor de l'estat autonòmic?

Que és inestable. S'ha anat desenvolupant en funció de capacitat de pressió política de cada autonomia.

Tot va començar amb cafè per a tots.

Hi havia por que Catalunya i el País Basc tinguessin més que els altres. La força d'aquestes dues autonomies ha forçat el desenvolupament de tota la fórmula, i això és insostenible.

Creu que el procés i tot el que n'ha resultat hauria sigut diferent?

Si Catalunya hagués sigut un estat federat, no crec que haguéssim arribat a aquests extrems.

Potser sí, i en Puigdemont ara es faria dir «governador a l'exili».

Em temo que l'exili de Puigdemont no depèn de la reforma constitucional, sinó de la reforma del Codi Penal.

En la seva opinió, què hem de fer amb la monarquia espanyola?

La monarquia ha d'acceptar que se li faci una llei orgànica sobre les funcions de la corona. I després ha de demostrar als ciutadans que és una institució útil.

Ens falta un Necker espanyol, com el que va intentar reformar la francesa?

Falta un rei que sàpiga veure que l'impuls de l'estat federal seria una aportació històrica per a la monarquia, probablement la seva salvació.

Pel llibre es diria que el seu model federal és el dels Estats Units.

En el moment de la seva creació, els Estats Units són el model perfecte. El cas espanyol és diferent i més complicat, ja formem part tots d'un estat unit. El model més adient per a Espanya és Alemanya. Tampoc estaria malament prestar atenció a Bèlgica, que als anys setanta era un estat unitari com Espanya i avui és un estat federal gràcies a set reformes constitucionals. Sense fer un sol referèndum.

Per què costa tant fer canvis polítics?

Perquè falta diàleg i la gent té por. La reforma federal d'Espanya té un risc polític, i en aquest país encara tenim por del «Viva Cartagena» de fa segle i mig. Hi ha una fórmula a tot el món per resoldre la situació de països plurals com Espanya, i és el federalisme. Però estem lligats de mans per un fantasma de fa segle i mig.

Posem un termini de 18 mesos a l'estat federal, que és un termini català?

No estarem en condicions de començar la reforma fins d'aquí a 10 o 12 anys.

És més senzilla la independència.

Ells creuen que la independència és més fàcil, jo crec que és més fàcil fer un estat federal, perquè sabem com s'ha de fer: reformant la Constitució. Mentre que la independència no arribarà mai reformant la Constitució.

I sense reformar-la?

Pitjor. Jo no conec la via per convertir Catalunya en un estat independent, però conec la via per convertir-la en un estat federat.