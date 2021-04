La mona de 2021: més petita i comprada en línia

Les pastisseries estan satisfetes amb les vendes de mones aquest dilluns de Pasqua, després de la jornada de l'any passat, amb un confinament total. La tendència de 2021 són mones mes petites i venudes en línia.

Durant tot el matí d'ahir dilluns, un gran nombre de persones van anar a les pastisseries per recollir un dels dolços més tradicionals de Setmana Santa: la mona. Unes postres típiques del Dilluns de Pasqua que molts no van poder menjar el 2020 a causa del confinament domiciliari decretat per la covid-19. «L'any passat no en vam poder fer i teníem ganes de reprendre la tradició», assegurava l'Ester, una compradora que va anar a buscar la seva a la pastisseria Triomf de Barcelona. De fet, el coronavirus ha afectat les vendes de forma directa i ha portat noves tendències. Per exemple, les pastisseries han notat un augment de la compra en línia i una reducció de la mida dels dolços, tenint en compte les restriccions de les reunions socials.

El secretari del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari de la pastisseria Triomf, Antoni Bellart, va explicar que les vendes de mones estan anant d'allò més bé. «Veníem de l'any passat i estàvem una mica intranquils», admetia. Tot i això, la resposta ha sigut positiva i les vendes s'han situat amb xifres similars a les del 2019. En el cas de l'establiment que regenta Bellart al Poblenou, van vendre entre 600 i 700 mones de pa de pessic, i més de 300 de xocolata.

De fet, els mateixos compradors insistien en la necessitat de donar aire als comerços «del barri». És el cas de la Judit, barcelonina i veïna de la zona, que va anar a buscar una mona de superherois per al fillol. «Així donem diners als comerços que ara mateix ho estan passant realment malament», va explicar, «veure com surt la gent del barri fa goig».

Una opinió compartida per l'Ester, també veïna de Poblenou, que va admetre que l'any passat van trobar «molt a faltar» anar a buscar la mona. «Amb tot el que està caient hem de donar una mica de suport als comerços, als bars...», va assenyalar, subratllant la necessitat de mitigar els efectes de la crisi.

De fet, Bellart – que porta 50 anys a l'ofici de pastisser – va recordar l'excepcionalitat que es va viure el 2020 arran del confinament domiciliari. «Tothom estava a casa i recordo l'alegria de la gent quan els portàvem la mona», va dir. Un escenari diferent del d'aquest any, tot i que la covid-19 ha incidit de ple en algunes de les dinàmiques de les vendes.

Una d'elles és la venda en línia, que els va «salvar» la Pasqua de l'any anterior i que enguany ha tornat a tenir un gran protagonisme. «Vam posar les peces de xocolata fa un mes a la pàgina web i avui [ahir per al lector] en tenim més de 100 guardades», va subratllar el secretari del gremi. Un altre dels canvis passa per un canvi de mida en els dolços, marcat per la impossibilitat de dur a terme trobades amb un gran nombre de persones.

Així, la gran majoria de compradors escullen dolços per compartir entre quatre i sis persones, lluny de les mones de quilo i quart que es venien anteriorment. «Si el padrí té dos fillols, ara potser ja no celebren la festa junts, sinó que en fan dues de festes», va exemplificar.

Com cada any, les figures de les mones tenen un important pes en la tria dels adults, directament marcades per les preferències dels infants. Enguany, Harry Potter està al capdavant dels més venuts de la pastisseria Triomf, juntament amb les protagonistes de Frozen. Altres personatges que també estan de moda són els superherois de la franquícia de Marvel. Un vessant que resulta d'allò més «artístic» per als professionals. Segons Bellart, «és l'època de l'any en què més el podem mostrar».