El germà de Ferran Adrià tanca quatre restaurants a Barcelona

El cuiner i els germans Iglesias dissolen el grup El Barri, que suposa l'adeu del Tickets, l'Hoja Santa, el Pakta i el Bodega 1900 (els tres primers amb una estrella Michelin). L'Enigma, que estava al marge del grup, continua tancat per la pandèmia i Albert Adrià no sap si el podrà reobrir aquest any

El cuiner Albert Adrià i els germans Iglesias han dissolt la societat El Barri, que gestionava els restaurants Tickets, Hoja Santa, Pakta i Bodega 1900, degut a la pandèmia del coronavirus i les restriccions a la seva activitat. El futur del grup empresarial i dels establiments –tots tancats des de l'inici de la pandèmia- és una incògnita. La dissolució del grup suposa l'adeu a quatre restaurants de referència a Barcelona, tres dels quals amb una estrella Michelin: Tickets, Hoja Santa i Pakta. Al marge d'aquesta operació queda Enigma, que no forma part de l'aliança del xef amb els germans Iglesias. Com els altres, el local segueix tancat per la crisi del coronavirus, i Adrià encara no sap si el reobrirà aquest any.

La notícia ha provocat reaccions molt sentides. «Pena», «tristesa» i «pèrdua» són les paraules que més es repeteixen entre els cuiners catalans davant la dissolució del grup El Barri i el tancament de restaurants com Tickets, Hoja Santa o Pakta. Fermí Puig està molt afectat per l'adeu del Barri. «Una tragèdia», resumia compungit abans de preguntar-se com és possible que ningú hagi ajudat els Iglesias i Adrià, artífexs de restaurants tan emblemàtics dins i fora de les nostres fronteres i que eren rendibles. «És una mala jugada per als empresaris, terriblement injusta, sobretot perquè els negocis funcionaven», es lamentava el cuiner.

«És una grandíssima pèrdua per a la ciutat perquè els seus restaurants tenien un reclam internacional extraordinari», recordava. Però més enllà de la projecció que tenien els negocis, Puig sent una «tristesa immensa» en l'àmbit personal. La raó és senzilla: «Amb aquest adeu m'han llevat algun dels moments de màxima felicitat de la meva vida, perquè jo era feliç quan anava a Tickets em queia la bava amb el que feien, era tot tan divertit, tot estava tan perfectament organitzat...».

Puig, molt culer i futboler, tira d'una comparació guanyadora per definir el que van significar Tickets i els altres restaurants del Barri, igual que El Bulli: «Si ets gurmet, sents el mateix que si ets del Barça i has estat contemporani de Messi i ho has pogut gaudir. Gairebé podria dir que justifica una vida».

Xavi Alba va ser director de Tickets des de l'inici i, en els últims mesos, es va atrevir a obrir pel seu compte Bodega Pasaje 1986, de manera que ha pogut evitar mals majors a nivell personal. Però això no evita que senti «molta pena» perquè ell va ser un dels fundadors del Barri: («Ho vaig mamar, vaig ajudar a aixecar-ho i, guau!, vaig tenir la sort de dirigir-ho») i qualificava la situació de «drama». «És una pèrdua per a Barcelona pel que fa a marca perquè Tickets, per exemple, era una institució de la gastronomia i de la ciutat, i deixa un forat enorme. Però també és una gran pèrdua per a la gastronomia mundial». Alba recordava que ara «no hi ha ni un sol restaurant en el món que porti el cognom Adrià, quan han estat Albert i Ferran els que han revolucionat el món de la gastronomia».