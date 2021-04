«Si no sona en català, no sonarà en aquesta emissora»

«Si no sona en català, no sonarà en aquesta emissora»

Una emissora local d'un petit poble, Ràdio Vilablareix, ha aconseguit fer-se un nom en només deu anys de vida, i no només perquè tota la música que posa és en català. El responsable des dels inicis ha sigut Dídac Romagós

M'han dit que la seva feina a la ràdio ha posat Vilablareix al mapa.

Molta gent ha conegut Vilablareix gràcies a la ràdio, això és una obvietat.

No és molta responsabilitat?

Cada dia tinc una mica més d'estrès. És una cosa que no m'esperava.

Com s'ho ha fet?

Sempre m'ho pregunto i encara no ho sé. Als inicis tenia feina per trobar algú que volgués venir a la ràdio, ara tothom vol venir a parlar de música, de llibres... de tot el que tingui a veure amb la cultura de Catalunya. Primer havia de lletrejar Vilablareix. «Vilaquè?», em deien. Ara ja el coneixen.

És que ara és un poble de pijeria.

Ho hauria de preguntar a en Marc Giró, que ha tret Pijos. Guia pràctica. Però jo crec que no.

Què porta algú a aficionar-se avui a la ràdio en lloc de fer-se youtuber?

Els meus pares han sigut sempre més d'escoltar ràdio que de mirar TV, així que de ben petit ja l'escoltava. La meva habitació estava al costat de la dels meus pares, i em vaig acostumar a adormir-me escoltant la ràdio que tenien engegada.

No l'engegarien perquè vostè no sentís el que feien a l'habitació?

He, he. No, mai els he enxampat en aquesta tessitura. Però va néixer un amor a primera vista amb la ràdio.

Sé en quina freqüència emet. Però amb quina freqüència veu la família.

La meva parella i els meus pares em diuen que últimament estic molt obsessionat amb la feina. Ja que de moment no soc pare, és com si la ràdio fos el meu fill. Estic sempre pendent d'ell i de què li passa.

Com ha de ser la ràdio actual?

Ha d'evolucionar molt. Les ràdios locals han d'aprofitar aquest moment de la pandèmia: la gent vol saber les dades de covid del poble, l'opinió del metge de capçalera... És el moment que les ràdios locals han d'explotar.

S'ha equivocat. Si en lloc de ràdio fes TV local, ara potser cobraria 6.000 euros al mes per una hora a la setmana

La TV em fa molt de respecte, admiro la gent que s'hi dedica. Seria incapaç.

Li agrada la ràdio de tertulians?

Gens, crec que no hi ha les persones adients per parlar dels temes. Ara mateix haurien de parlar metges i epidemiòlegs, i no els de sempre, de cada partit polític.

Quina música no emetria mai.

Tot el que sona en català ho acabo emetent tard o d'hora.

I si no sona en català?

Llavors aquí no sonarà, hi ha altres mitjans on els poden emetre. Aquest és el nostre nínxol, el que ens diferencia d'altres ràdios. Som l'única ràdio que promociona la llengua. N'hi hauria d'haver més.

Prefereix música dolenta en català que bona en altres llengües?

No emeto tot el que ens arriba. Abans ho escolto i ho filtro.

Això no és intolerància?

És el nostre nínxol de mercat, i funciona. A Twitter som la ràdio més seguida de Catalunya.

Quan entrevista escriptors segueix el mateix criteri?

Igual, només entrevistem autors en llengua catalana.

Quin nivell té la literatura en català?

Hi ha gent que escriu per escriure. Hi ha molts llibres que no s'haurien d'haver publicat.

Em posaria un bolero, si li demano?

(Riu) Algun en podríem trobar.