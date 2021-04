Gerunda FC i el futbol femení

En pocs anys, el futbol femení ha agafat una embranzida i una popularitat que uns anys enrere ni tan sols podíem imaginar. I no és que aquesta pràctica esportiva per part de les dones sigui una novetat, perquè ja al segle XIX s'havien disputat competicions d'aquesta índole. De fet, les cròniques diuen que el primer partit considerat oficial entre dones va tenir lloc a Londres el 23 de març de 1895, una trobada organitzada per l'associació British Ladies Football Club, que va aplegar deu mil espectadors! Posteriorment, però, la Federació anglesa es va afanyar a prohibir la pràctica del joc entre dones, un veto que es va mantenir tot i que aquests partits eren moneda corrent al Regne Unit a principis del segle passat, ja que la majoria dels homes en edat de practicar l'esport es trobaven combatent a les trinxeres franceses durant la Primera Guerra Mundial. Però la prohibició per part de la FIFA es va mantenir en el temps, un sense sentit que va durar fins a l'any 1971. El primer partit disputat a Espanya entre dones fou el 8 de desembre de 1970 a Villaverde i a partir d'aquella data la pràctica del futbol femení s'ha incrementat d'una manera notable i s'ha popularitzat gràcies a una decidida voluntat dels mitjans de comunicació, especialment les televisions, que un bon dia varen decidir retransmetre partits de competició de lligues femenines. Sense sortir de casa, el Girona FC disposa d'equips juvenils i infantils que competeixen en la lliga de futbol femení amb un seguiment notable dels aficionats.

Una de les persones que ha liderat la promoció de l'esport femení des de les edats infantils ha estat Carles Teixidor, que fa vuit anys va decidir fundar el «Gerunda FC», dedicat exclusivament a nenes i noies que volen iniciar-se en la pràctica del futbol. En aquest cas va començar de zero, en no disposar d'un equip base de futbol masculí, però ja des de la seva fundació el creixement va ser constant, passant de les 13 noies que s'hi varen apuntar inicialment a les 120 inscrites actualment. Han estat uns anys de picar pedra, de convèncer molta gent per involucrar-los en un projecte engrescador i de ciutat, d'entrar als despatxos oficials i demanar comprensió i ajuda sense obtenir moltes vegades la recepció esperada. Però la ferma voluntat de tirar endavant el projecte i una il·lusió compartida han fet que a poc a poc s'anés expandint l'afició i, com a conseqüència de l'interès despertat, anessin creixent els equips. Així, actualment, a més de l'escola de futbol també tenen dos equips d'alevines, dos d'infantils, un de cadet-juvenil i el sènior, és a dir, set equips en competicions provincials.

I amb el creixement varen sorgir els problemes. Actualment, la majoria dels equips del Gerunda FC, particularment les categories petites, entrenen i juguen al camp municipal de Fontajau, compartint instal·lacions amb equips de futbol masculí però no pas amb igualtat de condicions, ja que, mentre no canviïn les condicions, són «ells» els que tenen més dies de camp i més hores per entrenar, així com la gestió i els beneficis del bar. Temps enrere, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va entendre les justes demandes que se li feren i va prometre que l'Ajuntament condicionaria l'espai que hi ha just al costat, actualment ple de males herbes i argelagues, per tal d'habilitar-lo per a la pràctica del futbol femení dels equips que juguen amb la samarreta del Gerunda FC. Però va passar el temps i semblava que les paraules se les enduria el vent fins que, darrerament, s'han mogut peces en el tauler de la Casa de la Vila i s'ha posat fil a l'agulla a aquell projecte que havia quedat encallat. Ara està per veure si les bones paraules es tradueixen no només en una proposta concreta i una dotació pressupostària suficient, sinó en una determinació política que posi data d'inauguració. Una decisió que pot donar esperances a moltes nenes i noies que no es volen quedar fora de joc.