«La comunicació en la parella va més enllà de l''hola, què tal' i ja està »

La coach i terapeuta de parella Anna Colomer comença demà a Ogassa un taller per enfortir les relacions de parella, en haver comprovat que la pandèmia i el confinament han debilitat força relacions

Com ha afectat la pandèmia les parelles?

La parella té sempre problemàtiques, amb pandèmia o sense. Però és cert que, a causa del confinament, ha augmentat el malestar en alguns casos. Estar tancats entre quatre parets ha suposat l'explosió dels problemes que ja hi havia.

Ho ha notat en les consultes que li arriben?

Sí, tot i que tampoc no vull generalitzar, ja que no significa que totes les parelles estiguin passant actualment un mal moment.

És bo saber que no són totes.

He, he, n'hi ha que estan bé.

Alguna en deu quedar, sí.

Home, i tant! Ara bé, s'ha notat un augment de les consultes, sobretot per problemes de comunicació. També per reclamar els espais vitals de cadascú.

O sigui que com més temps junts passem, menys comunicació hi ha?

A vegades pensem que el tema de la comunicació és tan senzill com parlar. «Hola, què tal» i ja està, i l'altre respon per respondre. La comunicació va molt més enllà, cada membre de la parella ha d'escoltar l'altre, i aquesta escolta va lligada a la complicitat i el compromís. El que falla és la bona comunicació.

Un arriba a la conclusió que el truc perquè la parella funcioni és no veure's gaire.

Això segur que va bé per evitar conflictes, però també és la manera de quedar-se sense parella (riu). Perquè un altre pilar bàsic de la parella és la passió, i aquesta requereix que hi hagi contacte físic. Si no es veuen, malament.

Quan una parella es vol separar, el millor consell no seria «corre i no miris enrere»?

No, perquè això és fugir. I no s'ha de fugir mai. Insisteixo en la necessitat d'una bona comunicació. I si una parella ha d'acabar, que acabi, però amb comunicació.

No serà que la parella com a institució està sobrevalorada?

Hi està quan un es desvaloritza i posa tota la seva atenció en l'altre, oblidant-se d'ell mateix.

Potser hauria d'haver començat preguntant-li a vostè si té parella.

En tinc, en tinc. Des de fa trenta anys.

Això és una bona promoció pel seu taller, indubtablement.

He, he, si més no, ho anem intentant. Ja hem passat amb escreix les noces de plata.

Quins consells pot donar a la parella que darrerament no se suporta?

Que parlin, que es comuniquin. El «jo pensava que tu pensaves que...», mai no funciona. Ara, si vol secrets perquè la parella arribi a aquell estat de felicitat plena...

Ara m'entén.

Doncs li diria que és bo afegir tant com es pugui el factor sorpresa.

Que la parella arribi a casa i et trobi al llit amb una altra, per exemple?

No hi ha dubte que seria una bona sorpresa, però dubto que funcioni per millorar la relació de parella.

D'acord, tenim l'element sorpresa. Alguna altra recepta?

Celebrar els èxits. Sovint només donem suport a la parella quan passa per un mal moment o quan pateix una època de dificultats. I en canvi ens oblidem de l'altra persona quan les coses van bé. L'actitud positiva reforça molt la parella, suma molt pel que fa a la relació.