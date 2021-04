Ramon Costa: «S'assabenta de l'adulteri el perruquer abans que la parella»

Un perruquer calb? No sé si inspira gaire confiança...

He, he, ja fa uns quants anys que vaig amb el cap afaitat. El problema dels homes és que ens cau el cabell. Fa temps havia de fer una exhibició a Madrid i un dels organitzadors em va proposar un canvi d'imatge: anar amb el cap afaitat i ben morenet. I fins avui.

Costa: què és el que costa més, a l'hora de pentinar i tallar?

Quan entra algú que no coneixes, has d'escoltar com és, què està demanant i quin tipus de vida té. Després ja sí, mirar les característiques del seu cabell. Quan tens tot això clar, has d'adaptar el tallat de cabell a la persona, a les seves necessitats. Si no ho fas així, és un fracàs, els tallats han de ser pràctics pel dia a dia. Del que es tracta és que les dones es sentin guapes i segures de si mateixes.

Són més presumits els homes o les dones?

Avui hi ha senyors molt presumits. Tenim una estètica i hi ha senyors que venen cada mes a l'estètica. I a tallar-se el cabell, cada quinze dies, abans era impensable. Avui, un home que es vulgui cuidar no pot passar de les quatre setmanes sense tallar-se els cabells. Els homes cada vegada es cuiden més, ara es fan les celles, la manicura...

Quin ha sigut el canvi més important en seixanta anys de perruqueria?

Ha evolucionat molt els últims anys, en tècniques de tallat, en productes i en tot. Si penses com treballàvem abans, és un canvi abismal, els productes actuals són brutals, fins i tot ecològics. Pel que fa a la tècnica, cada persona té la seva, però a Espanya hi ha un nivell alt.

Hi ha concursos de cuina, de confecció... quan hi haurà un concurs televisiu de perruqueria?

Estaria bé, seria important pel sector.

Veig les barbes de moda i penso que l'estilisme no ha canviat tant, en seixanta anys.

Les modes en perruqueria són com en la roba, tot torna a venir. Fem tallats que ja es feien anys enrere. Abans la gent venia amb el catàleg i assenyalava quin pentinat volia. Això s'ha acabat, ara tothom ve amb el mòbil i diu el que vol, encara que no estigui de moda, mentre li agradi ja n'hi ha prou.

De què parlen les senyores quan les pentinen?

Moltes vegades són coses privades, saps totes les intimitats de les cases i de les famílies, has de tenir mot de tacte, si hi ha confiança expliquen temes delicats. El perruquer és quasi un psicòleg. Els ?homes són diferents, parlen del que ?passa al món, les converses són diferents.

S'assabenta d'adulteris?

També, també. D'això ens n'assabentem primer els perruquers que la parella (riu).

A quin polític li canviaria el pentinat?

Anys enrere a l'Aznar, però ja no val perquè s'ha retirat. L'últim que no ?m'agradava era en Rajoy, que anava amb el cabell tenyit i la barba blanca. ?Pensaves «no veu aquest home que això no lliga amb res?». A vegades penses: «Com ?poden pel carrer d'aquesta manera?».

Cap on va la perruqueria?

Ara està de moda allisar els cabells, tothom vol cabells llisos, bastant degradats, molt escalats. La tendència és bastant elegant.

O sigui que avui a gent és elegant?

La gent molt jove passa de tot, venen un cop l'any a la perruqueria. Hi ha noies tan guapes que amb la seva bellesa en fan prou. Ho saben, van ben desmanegades i encara queden guapes. Una altra cosa és qui té una feina de cara al públic.

Realment, no hi ha com ser jove.

No cregui, tinc una clienta de 105 anys i es fa de la manicura, la permanent, etc.

Amb la pandèmia, potser no és tan necessari arreglar-se.

Per alguns la pandèmia ha sigut una excusa per no gastar diners en ?arreglar-se. Llavors és quan penses: «On vas amb ?cabell blanc a quaranta anys?». Però bé, tothom fa el que vol.