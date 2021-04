Edificis sense ITE

Les informacions relacionades amb els vaivens de la pandèmia ocupen lògicament bona part de l'espai que els mitjans potser haurien dedicat a d'altres notícies. Aquestes del covid-19 «tapen» qüestions que per la seva importància o repercussió molt probablement haurien tingut un millor tractament en cas de trobar-nos en la desitjada normalitat. En aquest sentit, fa uns dies aquest rotatiu publicava, en aquest cas ocupant un generós espai, cosa que és d'agrair, el comunicat que havia fet públic el Col·legi d'Aparelladors de les comarques de Girona que alertava que prop del 80% dels edificis vells de la demarcació no han passat la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), un requisit d'obligat compliment per a aquelles construccions que tinguin més de 45 anys.

Segons va manifestar el president dels aparelladors gironins, Miquel Josep Vendrell, en aquest tema de la vigilància per a l'acompliment de la normativa sobre condicions i seguretats dels edificis la Generalitat ha estat «permissiva» tot i reconèixer que l'actual borsa de professionals del col·legi no podria abastir, ara com ara, la demanda. Amb tot, és evident que la manca de revisió de les construccions pot comportar problemes estructurals en el futur ja que moltes de les instal·lacions estan envellides i necessiten posar-se al dia. Naturalment, és evident que en aquest temps de pandèmia ni molts dels propietaris dels immobles podien d'assumir una despesa extraordinària com la que representa haver de substituir instal·lacions obsoletes i/o elements estructurals en perill, ni la pròpia administració autonòmica, capficada per la sortida de la crisi epidemiològica d'una banda i per les baralles internes de l'altra, han facilitat la serenitat necessària per abordar tranquil·lament aquesta qüestió que, de rebot, ens afecta a tots.

Segons la mateixa UMAT (Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial) de l'Ajuntament de Girona, l'any passat es va tancar l'exercici amb un total de 1.154 llicències d'obra atorgades per a immobles nous, una dada important que palesa l'empenta de la ciutat en aquest aspecte cabdal de l'obra nova, com ho demostra el fet que s'hagi augmentat un 14% la superfície visada durant aquest primer trimestre. A banda d'aquestes xifres positives, però, quin percentatge de tot el parc immobiliari compleix la normativa sobre la inspecció tècnica i/o quants edificis contràriament estan mancats d'aquesta vigilància que tanmateix pot assegurar la seva estabilitat futura? Cal recordar que de tant en tant es produeix la notícia de l'enfonsament d'un immoble al Barri Vell de Girona, afectat en tot o en part. Va passar fa poc en un edifici del carrer Bellmirall, a tocar la Catedral, en aquest cas sortosament sense víctimes tot i que fou necessari desallotjar alguns veïns.

Fan els serveis tècnics de l'Ajuntament comprovacions per conèixer l'estat d'edificis potencialment problemàtics? La realitat és que les construccions envelleixen amb el pas dels anys i si la propietat no en té cura del manteniment es posa en perill la mateixa estructura que els manté dempeus. I la veritat és que tinc seriosos dubtes que l'administració municipal contribueixi a la vigilància dels immobles que presenten un evident estat de deteriorament com és per exemple un garatge del carrer Bellaire, una estructura vella, atrotinada i amb un sostre d'uralita que pot ser altament contaminant per l'amiant. Davant el dubte i el perill per a la salut, alguns veïns ho han denunciat directament a través de la bústia de suggeriments. La mateixa Policia Municipal també s'ha interessat per aquesta qüestió demanant al departament corresponent un informe al respecte però ni uns ni altres han aconseguit cap mena de resposta. Si l'espès silenci és la norma de conducta davant dels problemes, dubto que pugui anar endavant el tema de les inspeccions tècniques que haurien de tenir la virtut d'evitar accidents futurs.