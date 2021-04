El gironí Jordi Cassany ha estat seleccionat entre els 111 espanyols de menys de 35 anys «més brillants, millor formats i més capacitats per liderar el futur» mitjançant Nova Talent, una xarxa global que connecta persones d'alt potencial

Liderar el futur? Quina responsabilitat li han ficat al damunt...

He, he, i més en la situació actual, quan el futur pinta bastant negre.

La culpa serà seva, que és qui ens ha de liderar.

De moment és només capacitat potencial, no l'he pogut demostrar. Espero que ningú me'n doni la culpa.

Està fart que el futur el liderin els vells?

No diria que fart, perquè l'experiència és un grau. Però els joves tenim molt a dir, en aquest futur, i massa sovint les empreses es fixen sobretot en l'experiència. Els joves no tenim experiència, però tenim altres virtuts, com estar més connectats a la societat actual.

Quan el qualifiquen de «brillant» què pensa?

Jo mai m'he considerat ni extraordinari ni més que l'altra gent ni res. Crec que dient això, intenten reconèixer la gent treballadora. Amb això no vull dir que altra gent no ho sigui, però em sento orgullós que em reconeguin l'esforç que he fet en la meva feina.

Imagini que s'ha de vendre: quines virtuts destacaria que posseeix?

Diria que la tenacitat, soc de seguir, seguir i seguir. I l'empenta de creure en mi mateix.

L'objectiu de les noves generacions no és simplement guanyar diners?

En absolut. Almenys no és aquest el meu objectiu a la vida. Evidentment, per viure, un s'ha de guanyar la vida, però massa sovint la societat empeny a guanyar i guanyar, oblidant-se dels altres. Jo vull aprofitar l'oportunitat d'haver estat escollit a The Nova 11 List i les eines que em donen, per col·laborar a crear un món millor a través del món professional. Ja sé que sona molt tòpic, però és cert que tots podem ajudar. Jo ho he fet.

Com?

Amb projectes d'impacte social, treballant en ONGs. El que m'agrada és mobilitzar gent, però que això no sigui pel meu benefici, sinó que ajudi.

Doncs sembla que la societat actual només valora fer diners.

No cregui, les noves generacions ens sentim més responsables amb el que ens envolta, la globalització fa que sapiguem molt més el que passa al món. Si després arribes a casa i t'oblides de tot, no serveix de res.

Què pensa quan es tracta els joves d'irresponsables per no seguir prou bé les ordres de confinament?

(Riu) Té força sentit.

Que els diguin irresponsables o que se saltin el confinament?

Té sentit que ens diguin irresponsables, i també en té que els joves vulguem sortir i trobar-nos... La qual cosa no vol dir que estigui ben fet.

Què és el pitjor de ser jove?

Que s'acaba (riallada).

Quan nota un que deixa de ser jove?

Encara no ho he notat. Crec que no serà un tema d'edat, sinó d'energia, de ganes de fer coses noves. Ara tinc ganes de fer coses noves encara que em trobi còmode amb el que faig, suposo que arribarà un moment que no tindré força per fer-ho. Espero que sigui d'aquí a molts anys.

Com es veu d'aquí a vint anys?

M'agradaria tenir un projecte professional propi, donar oportunitats de feina a altres persones i pagar-los un bon sou, que puguin viure dignament. És una forma d'ajudar la societat.