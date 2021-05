Santi Giménez: «He aconseguit més notícies als bars que a la redacció»

És vostè un home de paper?

Ja gairebé soc un home de pergamí. Més de paper que d'internet, segur.

Es veu una mica com un periodista d'una altra època?

No, no, em veig un periodista d'aquesta època, si de cas és l'època que no s'avé amb mi. La culpa sempre és dels altres.

Un periodisme sense tiberis i altres excessos, és menys periodisme?

Jo he aconseguit més notícies als bars i restaurants que a les redaccions o entrevistant gent. El que passa és que tinc un problema: quan soc al bar descobreixo la notícia o tinc una gran idea, però quan en surto, ja l'he oblidat.

Què m'ha d'explicar a mi. Però si els periodistes joves ja no beuen, quin futur li espera a aquesta professió?

Jo en conec uns quants que beuen força.

M'alegra saber que no tot està perdut.

Beuen les seves coses, però beuen, que jo ho he vist.

On està avui la censura?

On ha estat sempre, en el poder. Potser no és una censura tan política, però hi és igualment. L'amo del diari no vol respondre de les pèrdues amb el seu patrimoni, així que no anirà contra els seus anunciants. La censura està on ha estat sempre.

Troba que l'esquerra s'ha tornat puritana?

Des del moment que la dreta diu que és la llibertat, tot és possible. Però l'esquerra ha sigut sempre molt puritana. Ja ho era en els seus orígens històrics, no hi havia res més purità. El que passa és que la progressia s'ha tornat de dretes.

Vostè que coneix Madrid, com s'explica el que ha passat a les eleccions?

Madrid s'ha independitzat de la intel·ligència.

Tinc entès que és vostè admirador de Julio Camba. M'agrada saber que no estic sol.

Camba és un tio admirable. Primer, perquè va rebutjar la cadira de la Reial Acadèmia de la Llengua quan va saber que no pagaven res.

Això diu molt en favor seu, indubtablement.

Aquella generació d'abans de la Guerra Civil, els Camba, Xammar, Pla, Gaziel, Chaves Nogales... és la millor generació de periodistes de la història d'Espanya. Suposo que per això a les facultats de periodisme no saben ni qui són.

Però vostè sent debilitat per Julio Camba.

Per mi és el millor de tots, perquè és un grandiós vividor.

Com és possible que escrivissin així, aquells tios que a penes passaven dels vint anys?

Sí, realment era així. Ara estic llegint Crónicas desde Berlín, un recull d'articles de Xammar pel diari Ahora, que dirigia precisament Chaves Nogales, i és extraordinari. Xammar era un burgès, però tenia compromís polític. Camba, en canvi, era un tio que quan l'enviaven a un lloc, hi anava a fotre's mariscades, i a les deu de la nit deia «ai, és veritat, que haig d'escriure un article». I l'escrivia des d'un cafè. I ho feia de collons.

O des de l'habitació del Palace de Madrid, on es va instal·lar durant els darrers anys de la seva vida.

He, he, exacte. Jo, quan em posen d'exemples de columnistes els Umbral i companyia, penso: això res, home, heu de llegir Camba.