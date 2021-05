«Vaig quedar sense treball, sense família i sense patrimoni»

Agustín Peralt publica «Los 6 pilares de la resiliencia», on ens intenta preparar per als fets que continuaran colpejant les nostres vides i pels quals necessitarem, sens dubte, ser molt resilients

Quan escolto neologismes com resiliència, fico la mà a la pistola.

Hem d'intentar ser constructius, hi ha més fons del que sembla, en missatges d'aquest tipus.

És que abans, a ser resilient se li deia tenir collons.

És el mateix, però és tenir-los de manera planificada i amb antelació.

Els pilars de la saviesa eren set, i els de la resiliència, sis. O sigui que és més fàcil ser resilient que savi.

Més que fàcil o difícil, el que s'ha de fer amb la resiliència és treballar-la amb anticipació, preparant-nos pel que ens portarà la vida, que sempre són adversitats.

A vostè n'hi va posar moltes. Com les va superar?

Quan ens trobem amb l'aigua al coll, tenim més forces de les que pensàvem. També és veritat que, per afrontar els problemes, vaig utilitzar paper i bolígraf.

Au vinga. Paper i bolígraf en l'època de les noves tecnologies?

Sí, perquè les noves tecnologies ens fan fer moltes coses, però sovint no ens permeten pensar des de la distància. I el paper i el bolígraf, usats amb freqüència en el temps, ajuden a pensar amb distància.

Tants problemes li va portar la vida?

Se'm van ajuntar tres problemes: vaig ser acomiadat de l'empresa on treballava, en el moment de més atur a Espanya des de la Guerra Civil, el 2012; al mateix temps havia signat una operació bancària com a avalador, amb una possibilitat entre mil que se'm girés en contra... i se m'hi va girar, així que un banc em demanava més de dos milions d'euros; i com que les coses no venen soles, la meva dona va creure que era el moment de separar-nos, amb l'afegit que no veia clar que la custòdia dels fills fos compartida.

Un panorama de color de rosa, com si diguéssim.

Sense treball, sense patrimoni i sense família.

Es pot sortir d'un pou així?

Sí, la prova és que avui soc al costat contrari: amb una vida professional plena i una vida personal que no li puc demanar més a la vida. I a més, soc afortunat d'haver viscut mals moments, perquè ara relativitzo molt més les coses.

Potser simplement ha tingut sort.

La bona sort existeix, però s'ha de perseguir. Van ser mesos i anys de treball planificat.

Què aconsella a qui es trobi en una situació semblant?

El primer, escriure el teu propòsit personal i professional, el que desitges per a la teva vida. Així t'adones que la il·lusió ningú no te la pot treure. És un punt d'inici fonamental. A mi, només posar per escrit que volia procurar pels meus fills, em va servir per aixecar-me cada dia del llit amb ganes de lluitar. Eren uns moments que moltes persones haurien fet justament el contrari.

Recalca que s'ha de posar per escrit, que no n'hi ha prou de pensar-ho.

Les coses a la ment no estan concretades, es perden. A més, posant-ho per escrit, ho recordava cada dia. Tenia un full amb els meus dos propòsits, el personal i el professional, al costat del llit, i cada nit em preguntava: què he fet avui per apropar-me als meus propòsits?

Es considera un supervivent?

Em considero una persona que va cometre molts errors. Però també és cert que després vaig decidir acceptar la realitat per dura que fos, deixant de culpar l'entorn i assumint la meva responsabilitat fins a sortir-me'n.

Tothom està capacitat per això?

Em sap greu dir-ho així, però allò còmode i egoista és no lluitar per aconseguir-ho. Lluitant, tothom ho pot aconseguir. Amb lluita i certa planificació. S'ha de ser optimista, però l'optimisme ha de ser realista, és a dir, ha d'estar basat en un pla molt clar.

La vida és una merda?

Un pot fer de la seva vida una merda. Per problemes personals i per temes a resoldre.

Encara no sé si és vostè optimista o pessimista.

Soc optimista després que he sabut identificar el problema, planificar la seva solució, i tenir clar què faré demà.