«Condemnats a pagar»

L'agost de 2011, en plena crisi econòmica, amb l'atur disparat, el dèficit públic pels núvols i amb una agressió incontrolada a l'economia espanyola pel que fa a la dimensió dels interessos del deute sobirà, alguns dirigents mundials suggeriren, al llavors president Zapatero, l'adopció d'una mesura radical que suposés un missatge de control i tranquil·litat per estalviar que Espanya fos intervinguda. Aquell 23 d'agost, en plenes vacances, foren cridats a Madrid els diputats per estudiar un reial decret de mesures d'austeritat. Sense cap anunci previ, Zapatero va anunciar sobtadament que la dimensió de la possible tragèdia era tan creixent que proposava al senyor Rajoy, llavors líder de l'oposició, una «reforma exprés» de la Constitució que consagraria a l'article 135 l'obligació de l'equilibri pressupostari. Per dir-ho fàcil: tant tens, tant gastes, i pagant els deutes.

L'escenificació va durar 10 minuts. Rajoy li va dir que «sí» i en tres setmanes la Constitució estava modificada. A continuació, Zapatero convocava eleccions, renunciava a presentar-se i deixava el paper protagonista a Rajoy, assolint el PP la majoria absoluta davant l'opinió general que la situació era tan horrible que valia la pena provar un canvi de govern. Durant dècades, sectors diversos havien estat demanant un canvi a la Constitució per resoldre els greus problemes del país i aquests dos ho liquidaven en el temps que li durava un cigar havà de dimensions mitjanes al llavors fumador Mariano Rajoy. Mentrestant, la resta de grups polítics i els mateixos diputats de PP i PSOE, d'espectadors.

Aquest episodi de donar satisfaccions a tercers i no als de casa té aquests dies una repetició. Ens prometíem molt feliços per veure com ens repartíem els fons europeus de recuperació per la covid, quan ha aparegut un document pactat pel Govern amb Brussel·les amb les 102 reformes de l'economia i finances públiques espanyoles imprescindibles per poder accedir a aquests fons. Sembla lògic que ens vigilin, però, com va passar el 2011, no es permetrà gaire discussió i haurà de ser acceptat com si fos el contracte d'una targeta de crèdit. I aquí arribem al punt fonamental. Segons el document, les autopistes que retornen a l'Estat, un cop acabades les concessions i que estan assolint el caràcter de gratuïtes, així com les actuals autovies construïdes i mantingudes per l'erari públic, hauran de tenir algun tipus de pagament. El document no prejutja quin tipus de peatge, però n'hi haurà tant sí com no.

El 31 de novembre de 2019 vaig publicar a aquesta mateixa secció del diari un article amb els següents títols: «Fanàtics del peatge. El 31 d'agost de 2021 deixarem de pagar les autopistes gironines, però encara no ho veig clar». Efectivament, tot porta a pensar que quan d'aquí a uns mesos ens trobem amb un solemne acte polític d'aixecada de barreres de peatge a les autopistes que ens travessen, però aquest tan sols serà un caràcter de gest temporal. No hi ha manera que ens alliberem del tema, quan fa molt temps que vivim amb una situació tan injusta per manca d'alternatives decents gratuïtes o agreujats respecte a altres prioritats, mentre aquí tot es retardava. L'exemple seria l'autopista del Maresme (sense alternativa) o el desdoblament de l'N-II a una velocitat de construcció més aviat pròpia d'una catedral medieval.

No soc enemic de les autopistes, al contrari, sinó de la irracionalitat en la planificació d'aquestes i de les autovies pagades pel contribuent i no per l'usuari. De fet, quan de petit vaig conèixer el primer peatge anant o tornant de Barcelona entre Montgat i Mataró (25 pessetes), ho vèiem com un avançament notable que mereixia un peatge, ja que estalviàvem un bon temps dels inacabables viatges a la capital de Catalunya, amb aturada imprescindible a mig camí, en el nostre cas a l'Hostal del Bé del Maresme. Encara recordo quan, el setembre de 2005, estant de vacances a la província de Cadis, vaig fer tard per entrar a la tertúlia esportiva del «Tu diràs» que llavors dirigia a Rac1 en Jordi Basté. Vaig aturar el cotxe per entrar per telèfon al mig de la flamant autovia entre Jerez i Algesires per l'interior. Varen passar només tres cotxes en aquella hora de tertúlia! Fins i tot, es va parar una furgoneta molt amablement per demanar-me si jo tenia algun problema. De fet, en acomiadar-se, em recomanaren prudència perquè buscaven un toro que se'ls havia escapat de la ramaderia. No m'estranya que de la via en diguin popularment «La Ruta del Toro». Per cert, poc després, quan vaig sentir un soroll de branques, em vaig tancar al cotxe amb el seguro posat. No fos que badéssim.