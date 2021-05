Medicina i futur

Mentre esperem el desenvolupament urbanístic de l'entrada sud de Girona encara per definir, veiem com a poc a poc es va configurant la nova realitat de l'edifici projectat per l'equip PMMT Arquitectura que acollirà les noves instal·lacions de la Clínica Girona, deixant així la històrica seu del carrer Joan Maragall que es va inaugurar un 15 de març de 1934 gràcies a l'impuls i la inversió del seu fundador Francesc Coll i Turbau, que va donar-li el nom de la ciutat de la qual ell havia estat alcalde en tres ocasions. Els terrenys sobre els quals es va aixecar l'edifici eren als afores, en una mena de descampat encara per urbanitzar. L'impulsor de l'empresa, però, va voler que fos un seu amic, l'arquitecte Rafael Masó, qui es fes càrrec del projecte per així conferir-li no només un aspecte de modernitat sinó també d'utilitat pràctica atès l'important servei que havia de desenvolupar en el futur.

Dos anys després d'haver-se inaugurat la clínica, l'esclat de la Guerra Civil espanyola però també la mort del seu fundador varen suposar un sotrac important en el camí de la consolidació dels inicials objectius. Amb tot, però, la vídua del senyor Coll, la senyora Manolita Carreras, va agafar les regnes de la cínica i amb el concurs de metges accionistes va aconseguir no només superar els obstacles d'aquells temps convulsos sinó donar nova vida a l'equipament amb una ampliació de llits mitjançant la col·laboració amb el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) que just s'acabava de crear, un acord que es va mantenir fins a l'any 1956, quan va entrar en funcionament la residència Sanitària Álvarez de Castro, és a dir, la que avui coneixem com a Hospital Universitari Doctor Josep Trueta.

Tot i que les instal·lacions de Joan Maragall s'havien anat adaptant als nous temps incorporant canvis necessaris, és a partir de l'any 2000 quan es fa palès que aquella infraestructura de 1934 s'havia fet petita i, tant per raons urbanístiques com d'equipaments i d'atenció hospitalària, ja no era possible mantenir aquell emplaçament, que, amb el pas dels anys i el creixement urbanístic, s'havia convertit en un dels més cèntrics de la ciutat. Finalment, després de revisar possibles emplaçaments entre els quals es va barallar la possibilitat d'uns terrenys situats al poble veí de Fornells de la Selva, els propietaris de la Clínica varen optar per l'opció més gironina d'instal·lar l'equipament al sector sud, al carrer Barcelona, ocupant un espai que s'havia anat degradant per l'abandonament de naus industrials des de feia anys. Així, el nou projecte podria fer possible un nou impuls urbanístic apostant decididament per la futura recuperació de tot aquest sector amb l'objectiu de ser la punta de llança de la necessària dignificació d'aquesta important artèria d'entrada a la ciutat.

Les noves instal·lacions que lògicament incorporaran innovacions organitzatives, estructurals i tecnològiques, seran hereves del seu passat de 1934, però tanmateix amb l'objectiu compartit de «guanyar en servei a les persones i avançar cap a la medicina del futur», com va manifestar recentment el gerent Carles Espígol. Malgrat la pandèmia que encara ens afligeix, les obres de construcció de la nova Clínica Girona sembla que van a bon ritme i, per tant, és possible que el nou equipament es pugui inaugurar aquest mateix any. L'empresa privada haurà fet la seva part del tracte, però després haurà de ser l'administració pública, concretament l'Ajuntament, qui hauria de fer els deures i liderar d'una vegada un projecte seriós, assumible però tanmateix ambiciós, que permetés endegar una proposta consensuada, un calendari i unes previsions pressupostàries per tal d'aconseguir que el nou edifici no es trobi sol voltat de solars abandonats sinó que en poc temps es pugui convertir en la ineludible referència urbana d'una nova, elegant i atractiva entrada a la ciutat dels quatre rius.