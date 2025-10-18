Palamós viu aquesta nit una vetllada plena de música amb la celebració del Vespreig Mediterrani, un festival obert a tots els públics que, segons dades de la unitat de drons de la Policia Local, reuneix més de 20.000 persones a l’aparcament del port.
El festival, encapçalat pels grups Els Catarres i Buhos, és el resultat d’un concurs iniciat a Instagram al voltant de la cançó No és Miami, amb el qual les dues bandes es van comprometre a oferir un concert gratuït a la població amb més vots.
L’esdeveniment ha començat a les sis de la tarda amb Les Caipirinyes. A dos quarts de vuit ha estat el torn d’Els Catarres i cap a dos quarts de deu els seguiran Buhos. La vetllada es tancarà a dos quarts de dotze amb la participació de La Nit del Canet.
En declaracions a Ràdio Palamós, Èric Vergés, cantant d’Els Catarres, ha destacat que la seva intenció és agrair als seguidors la seva implicació. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Botellé, ha afegit que l’Ajuntament ha invertit prop de 35.000 euros en la logística del festival.