5 destinacions per viatjar sol

Els qui viatgen sols diuen que és una experiència incomparable, ideal tant per als que volen conèixer gent increïble pel camí com per als que opten per un viatge íntim i introspectiu. Una oportunitat única de moure's lliurement, amb total independència i gaudint de cada pas.

Cinc viatgers que ja han provat les bondats de recórrer món en solitari trien les seves destinacions favorites i ens expliquen la seva experiència. Potser és l'empenta que necessita per llançar-se aquest estiu a l'aventura.

Naturalesa i tranquil·litat al Canadà

El Canadà és, per a Miguel Ángel Montilla Garrido, sevillà establert a Bilbao, una destinació ideal per a qui tria viatjar sol, gràcies a la seva la naturalesa i la tranquil·litat que ofereix als visitants. Al segon país més gran del món (en extensió) sobren els atractius per al viatger, des de contemplar imponents cascades com les del Niàgara o les de Montmorency, passant per caminar al costat de llacs glacials com el de Louise o Peyto, fins a descobrir l'encant de ciutats com Toronto o Mont-real. «Allà és on la mare naturalesa s'alça amb tota la seva esplendor», explica Miguel Ángel, de 25 anys, qui destaca que la seva experiència com a viatger solitari el va ajudar a conrear el sentit de la responsabilitat. «Només depens de tu mateix, i tot el que passa és conseqüència directa de les teves decisions», afirma.

La joia amagada de Myanmar

Myanmar, l'antiga Birmània, ressorgeix a Àsia després d'una de les dictadures més llargues de la història moderna. Ara, aquesta joia comença a mostrar la seva bellesa gràcies a persones honestes, curioses i encantades d'acollir el turista solitari en la seva aventura nòmada. Alguns dels seus tresors són el llac Inle, la Mandalay imperial, les pagodes de Bagan o les tribus de Kyaing.

Myanmar. Una pagoda de Bagan

«Els preus són més que assumibles», diu Cándido de Castro Aguado (54 anys), que destaca de la seva experiència: «Sens dubte, aquest viatge em va posar a prova. Si ets una persona sociable, et veus obligat a passar temps amb tu mateix i, si ets tímid, ningú parlarà per tu. Als viatges en solitari es desenvolupen les facetes més adormides".

Grècia, viatge al bressol de la civilització occidental

També a Europa, Grècia és una destinació extraordinària, un lloc acollidor i ple a vessar de cultura que, a més, ofereix uns preus que cap altre país del continent pot igualar. «D'Atenes a Creta, Santorí, Mikonos o Rodes», explica la periodista de 24 anys Lola López Muñoz, «mai acabes de descobrir aspectes sorprenents d'un país que t'ensenya a pensar en tu mateix alhora que comparteixes amb els qui trobes».

Mikonos. Una illa tan solitària de dia com plena d'experiències nocturnes

Ja sigui visitant l'acròpoli d'Atenes, els monestirs de Meteora, al nord del país, o el Teatre d'Epidaure, al Peloponès, el viatger que tria Grècia es transporta no només en l'espai sinó també en el temps.

Desconnectar, descansar i compartir a Tailàndia

Un de les destinacions per excel·lència dels viatges en solitari és a Tailàndia, i aquesta és l'opció que recomana l'estudiant Belén Garzón Prieto. Com explica, es va introduir de ple en una cultura totalment diferent de la seva per «experimentar la llibertat en el sentit més pur». Tailàndia ofereix algunes visites impactants com Ayutthaya, Koh Phi Phi, l'illa de Koh Tao o el Parc Nacional Khao Yai.

Tailàndia. Bussejar a Koh Tao, en una de les experiències vitals més interessants

«Tailàndia es descobreix a través de les persones, dels sabors del seu menjar de carrer i d'aquesta gamma de colors que el país t'ofereix a través dels seus carrers. Enmig de tot, de sobte tornes a trobar-te en el teu estat més primitiu i sents que mai abans havies estat tan viu», explica la jove de 25 anys.

Viatge cultural a Roma, la «ciutat eterna»

Aterrant a Europa, Manuel Castella Molina (60 anys) recomana Itàlia com un de les destinacions ineludibles per a tot viatger que vulgui gaudir d'una escapada sense anar gaire lluny d'Espanya. "El millor és passejar i amarar-te dels seus carrers», explica en al·lusió a Roma.

Itàlia. A la pel·lícula «Come, reza, ama» (Ryan Murphy, 2010), Julia Roberts visita Itàlia en solitari

«La ciutat eterna» ho té tot: història, racons de postal i bon menjar. La seva gran bellesa i el seu antiquíssim patrimoni cultural atrapen tothom qui passeja pels seus empedrats carrers i llocs replets de sorpreses. «La Fontana de Trevi, juntament amb les places, el Colosseu o el Fòrum Romà, són visites imprescindibles», subratlla Manuel.