El món en 5 aventures imprescindibles

Eurovacances us proposa cinc viatges extraordinaris per descobrir la diversitat natural i cultural del nostre món. Cinc destinacions espectaculars per quedar bocabadat davant la magnitud superlativa de l'entorn que ens envolta. Cinc llocs, en definitiva, que justifiquen qualsevol desplaçament a l'altre extrem del planeta.

Antàrtida



Un continent glaçat a l'extrem austral del planeta. L'únic lloc del món on els humans no ens hem adaptat a viure. Un territori salvatge habitat per fauna sense por, lliure de la capacitat destructiva de la nostra espècie. És tan diferent de tot el que coneixem que no n'hi ha prou amb saber que existeix per entendre-la. Cal veure-la i viure-la per apreciar-la, cal deixar-se portar pel ritme dels elements, per la dictadura del clima, la duresa del vent i la severitat de les aigües que l'envolten. Cal esquivar icebergs fins a una badia remota, internar-se al laberint glacial de la banquisa i finalment desembarcar a una platja solitària. I allà, al peu de les glaceres més imponents del món, conèixer els animals més resistents del planeta. Si sou viatgers de veritat, si voleu tenir una visió global del lloc on vivim, si realment us interessa descobrir tots els ambients de la Terra, la visita al Setè Continent és imprescindible.

Nosaltres us hi portem cada any en expedicions especials de la prestigiosa companyia noruega Hurtigruten.

Uganda



Al cor d'Àfrica, lluny dels circuits convencionals, hi ha la resposta a alguns del mites geogràfics més importants de tots els temps. Mites com els de les muntanyes de la Lluna i les fonts del Nil, que han alimentat l'esperit viatger d'exploradors d'arreu del món des de l'antiguitat clàssica. Avui sabem que el Nil Blanc, el braç principal del riu, surt del llac Victòria a Uganda, prop de la localitat de Jinja, formant un petit salt d'aigua batejat amb el nom de cascades Ripon. I sabem també, que dels múltiples rius que alimenten la conca del llac, els més cabalosos provenen dels cims del Rwenzori, un massís remot i aïllat identificat amb les muntanyes de la Lluna. Els savis de l'antiguitat clàssica, els pergamins de la Biblioteca d'Alexandria i els geògrafs de l'escola de Ptolomeu tenien raó. Però el que no sabien, el que no podien preveure a l'antiguitat, és que al cor d'Àfrica s'hi amaga també el secret de la nostra evolució com a espècie, les arrels més profundes de la naturalesa biològica humana. Acompanyeu-nos a Uganda, pugeu amb nosaltres a les muntanyes de la selva impenetrable de Bwindi i, cara a cara amb els goril·les de muntanya, creueu la mirada amb els nostres orígens.

Bolívia



L'Altiplà amb majúscules. Com el del Perú, el de Xile o el de l'Argentina. El mateix Altiplà, però molt més. Més alt, més remot i més espectacular. Amb paisatges inoblidables d'aquells que se'ns incrustaran a la retina i no ens abandonaran mai, com la Laguna Verde, que és ben verda, situada més enllà dels 4.000 metres d'altitud i empetitida sota la piràmide imponent del volcà Licancabur, o les colònies de flamencs andins de la Laguna Colorada, que com el seu nom indica és colorada del tot, o fins i tot les fumaroles i les calderes de fang bullent de Sol de Mañana, ratllant la cota dels 5.000 metres d'altitud. Difícil oblidar la terra vermella, les tonalitats daurades de la paja bravía i les formacions rocalloses de les Rocas de Dalí i l'árbol de piedra. I sobretot, la dimensió infinita del paisatge, els horitzons oberts i els cims volcànics dels Andes. Però és al Salar d'Uyuni on tots els elements es conjuguen per crear el paisatge d'un altre planeta. La plana perfecta, el blanc immaculat i les dimensions inabordables. I al bell mig d'aquest mar de sal sòlida i lluminositat extraordinària, l'illa d'Incahuasi i els seus cactus de canelobre. Sense paraules. És difícil preparar-se per tanta bellesa.

Regnes de l'Himàlaia

De muntanyes n'hi ha moltes. De cims de 8.000 metres només n'hi ha catorze. I de muntanya més alta del món només n'hi ha una. I és a l'Himàlaia. I al seu voltant, reconeixent la seva figura i reverenciant les seves dimensions, acceptant el fet que només els déus poden viure en muntanyes tan altes, els regnes de l'Himàlaia han trobat el seu indret al món. Només la història ha escrit les seves trajectòries diferenciades, ha marcat la personalitat singular de cada nació i determinat el present de cada país. Viatjar al Nepal, al Tibet i al Bhutan és impregnar-se de l'espiritualitat profunda de la seva gent, explorar temples i monestirs als peus de les muntanyes més altes del planeta i pujar a l'altiplà del Tibet per penetrar en una de les regions més fascinadores d'Àsia. Una regió cabdal per entendre el món, el d'abans i el d'ara, amb la transició de les societats tradicionals a la modernitat del segle XXI. Tres països, tres paisatges i tres societats diferents reunides en un viatge extraordinari que fem cada mes de maig.

Sud-oest dels EUA

El Far West en estat pur. Paisatges cinematogràfics, històries inoblidables i dimensions superlatives. Es pot preparar un viatge llegint història o literatura. O es pot preparar mirant pel·lícules, les de tota la vida i les de fa quatre dies. Qui no s'hagi sentit mai seduït per les pel·lícules de l'oest en algun moment de la vida probablement no ha vist gaire cinema. I qui no hagi vist mai els clàssics de John Ford, Howard Hawks, Raoul Welsh, George Stevens i Anthony Mann segurament no n'ha vist gens. Però per als qui les han vist i les han gaudit, per a aquells que s'han deixat seduir per les històries èpiques de la frontera i s'han quedat atrapats pels escenaris espectaculars de les grans històries, la visita al sud-oest dels Estats Units és inexcusable. Amb films com La diligència (1939), Fort apatxe (1948) i Centaures del desert (1956), el mestre del cinema de l'oest John Ford va posar Monument Valley al radar dels viatgers de mig món. L'actor John Wayne fins i tot va arribar a afirmar en una frase ja llegendària que «Monument Valley és on Déu va posar l'oest». Doncs bé, us hi portem, a Monument Valley i als grans parcs nacionals del sud-oest dels Estats Units, des de Zion i Bryce Canyon fins a Canyonlands, Arches i els abismes insondables del Grand Canyon. Com us dèiem al principi... el Far West en estat pur!