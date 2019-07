Passeja per platges paradisíaques sense sortir d'Espanya

Molt pocs països poden competir amb l'excel·lència de les nostres platges. Espectaculars aigües cristal·lines es reparteixen per tota la geografia del nostre litoral, convertint les nostres costes en un autèntic paradís terrenal.



Platja de Muro (Mallorca)

Situada a la Badia d'Alcudia, al nord de Mallorca, aquesta platja d'aigües cristal·lines color turquesa destaca també per la seva blanca i fina sorra. A més de la seva extraordinària bellesa, aquest sorral de més de 5 quilòmetres de longitud destaca també pel magnífic entorn natural en el qual se situa, inclòs dins del Parc Natural de S'Albufera.

SHUTTERSTOCK

Platja de Las Catedrales (Lugo)

En el municipi de Ribadeo se situa aquesta espectacular platja en la qual sobresurten formacions rocoses de fins a 30 metres d'altura que, esculpides per l'acció del mar i del vent, formant arcs i coves que durant la baixamar creen un paisatge d'extraordinària bellesa.

PAU CASALS

Platges de Comte (Eivissa)

Situades a Sant Josep de sa Talaia, es tracta d'un conjunt de petites cales de fina i nacrada sorra i aigües d'un intens color turquesa. Gaudeixen, a més, d'un extraordinari entorn natural on el visitant podrà gaudir al capvespre d'un magnífic espectacle visual amb el sol fonent-se amb el Mediterrani.

SHUTTERSTOCK

Platja de Las Canteras (Gran Canària)

A més de ser una gran reserva de vida marina, la principal platja urbana de Las Palmas de Gran Canaria compta entre les seves particularitats amb 'La Barra', una extensa formació d'arenisca i esculls que protegeix el sorral dels corrents de l'Atlàntic i que quan baixa la marea permet gaudir d'un autèntic paradís subaqüàtic.

SHUTTERSTOCK

Platja del Silencio (Astúries)

El concejo de Cudillero, en la costa occidental asturiana, alberga aquest arenal conegut també com el Gavieru. Al llarg del seu mig quilòmetre de longitud, lliure de construccions, aquesta platja en forma de petxina i envoltada de penya-segats i petits illots permet a qui s'acosta a gaudir-la respirar la pau i la tranquil·litat d'un enclavament únic i gairebé verge.

SHUTTERSTOCK

Platja de Maro (Màlaga)

A escassos quilòmetres de la localitat de Nerja trobem aquest arenal d'aigües transparents que es troba amagat entre penya-segats. Precisament, és el seu salvatge entorn natural el que confereix un encant especial a aquesta platja de gruixuda i fosca sorra i pedres, i que cada estiu atreu gran quantitat de visitants.

SHUTTERSTOCK

Platja de Carnota (La Corunya)

La platja més llarga de Galícia, amb els seus 7 quilòmetres de longitud, compta amb molts encants, però destaquen especialment les seves dunes i els marenys que l'envolten, que donen recer a una gran varietat d'ocells migratoris i espècies vegetals. Situada a la Costa da Morte, des de la seva fina sorra es poden contemplar també unes magnífiques postes de sol.

SHUTTERSTOCK

Platja de Rodas (Pontevedra)

Amb un quilòmetre de longitud, aquest impressionant arenal en forma de petxina, sorra blanca i fina, i aigües transparents de color maragda es troba enclavada a les Illes Cíes, la qual cosa li atorga encara un major encant. Envoltada per dunes naturals, aquesta platja ideal per a visitar en família sobresurt també per la biodiversitat que podem trobar en el seu espectacular entorn.

SHUTTERSTOCK

Platja de Calblanque (Múrcia)

Situada al Parc Regional de Calblanque, trobem aquesta impressionant platja, un dels espais naturals costaners que es conserva gairebé verge. Perdre's en la seva gran riquesa natural és un plaer: llargues platges de sorres daurades, dunes fòssils, cales solitàries per a trobar-se amb un mateix i massissos muntanyencs que contrasten amb el blau del mar.

MURCIATURISTICA.ES

Platja de Sant Joan (Alacant)

Aquest sorral emblemàtic de la ciutat d'Alacant s'estén des de les platges del Campello fins al Cap de l'Horta. Són 6 quilòmetres de franja litoral de sorra daurada envoltada per un passeig en el qual un es pot deixar acariciar per la brisa marina i gaudir amb el vaivé reposat de les ones.

SHUTTERSTOCK

Platja de Benijo (Santa Cruz de Tenerife)

Situada al nord de Tenerife, dins de l'àrea protegida del Parc Rural d'Anaga, la seva sorra fosca de tipus volcànic i la grava atorguen un encant especial a una platja des de la qual es poden contemplar unes vistes privilegiades a les Roques d'Anaga i gaudir d'uns capvespres màgics.