Quatre activitats que no pots perdre't si vas a Andorra

Tot i que Andorra és un país petit, ubicat al bell mig dels Pirineus, disposa d'un patrimoni artístic i cultural extraordinari, a més d'una gran quantitat de paisatges i poblets de gran bellesa. Si viatges a Andorra podràs fer un turisme molt variat. Cada any, el principat és visitat per milions de persones, que busquen gaudir d'unes condicions immillorables per anar de compres, practicar esports de muntanya i d'aventura, relaxar-se en aigües termals, descobrir l'entorn paisatgístic a través d'excursions a llacs fascinants o conèixer la història i cultura andorranes amb la visita a les petites esglésies romàniques, entre d'altres propostes.

De ben segur que si visites Andorra, durant qualsevol època de l'any, sempre tindràs activitats per fer. Si tens el temps just, hauràs d'escollir els plans imprescindibles que s'adeqüin als teus interessos sense oblidar-te d'anotar les següents propostes per tal de completar la teva estada.

Experiència en bicicletes i accessoris d'esports de neu

Tant si visites Andorra en època d'esquí com a l'estiu, podràs realitzar moltes activitats a la natura. La pràctica d'esports de muntanya és la millor manera de descobrir els millors paisatges que t'ofereix aquesta petita vall dels Pirineus. Per dur a terme aquestes activitats és necessari anar ben equipat, cal comprar o llogar el material idoni per practicar esports de la manera més segura possible. Tens ganes de fer rutes amb bicicleta? I a l'hivern vols esquiar o practicar esports de neu amb un material confortable i adequat?

Confia en Pic Negre. Cada any, treballen per poder oferir-te la millor experiència invertint en el millor material, en les darreres tendències i tecnologies, en les seves botigues i en els millors professionals! Compten amb 40 anys al servei dels amants de l'esquí i la bicicleta, i ja sigui a l'hivern o a l'estiu el seu objectiu és que la teva experiència amb ells sigui única! Pic Negre, compta amb una xarxa de 16 botigues físiques repartides per tot Andorra, localitzades a peu de pistes. Amb més de 12.000 parells d'esquís i snowboards, són el referent en el lloguer de material d'esquí i snow al Principat!

Vins elegants i de gran qualitat

Sabies que si vas a Andorra pots tastar vins autòctons criats a l'entorn dels Pirineus? On els pots trobar?

Casa Auvinyà és el celler situat a Sant Julià de Lòria, al sud del Principat d'Andorra, al poble d'Auvinyà a 1.200 metres d'altitud. Sota el bosc de La Rabassa creixen els ceps amb un raïm de màxima qualitat, per produir els delicats i elegants vins del celler: Evolució Pinot Noir 100% i Evolució Syrah 100%, els primers vins negres d'Andorra i el vi blanc de neu Imagine, amb les varietats Vlogner, Pinot Gris i Albariño.

Van crear el celler l'any 2005 i actualment Casa Auvinyà té 5.000 ceps plantats, entre varietats blanques i negres, amb una producció de 3.000 ampolles. Se senten orgullosos de què els tres vins de Casa Auvinyà han aconseguit grans reconeixements i distincions internacionals que avalen la seva excel·lència. El Celler Casa Auvinyà ofereix un vi elegant, exclusiu i autèntic. Un vi atrevit, que contribueix a trencar amb els estàndards i els classismes

Coneix la història de la producció de l'electricitat

El MW museu de l'electricitat està situat a la planta baixa de l'edifici de la central hidroelèctrica de FEDA (Forces Elèctriques d'Andorra), inaugurada el 1934. És la principal font de producció elèctrica del país. Alhora, és un edifici considerat bé d'interès cultural, per la seva arquitectura de granit i perquè representa la modernització del principat. En aquest museu el visitant descobreix l'apassionant món de l'electricitat. Des d'entendre que és l'energia, d'on prové, que és el corrent elèctric i com el podem generar, passant pel funcionament d'una central hidroelèctrica com la de FEDA, fins als invents i descobriments vinculats al món de l'electricitat com la magnetita, el parallamps, la inducció electromagnètica, la pila de Volta o l'arc elèctric. Les diverses lleis de l'electricitat es poden experimentar i comprovar gràcies a divertits tallers educatius que trobem a l'última sala del museu, la sala dels manipulables.

D'altra banda, aquest museu aborda l'evolució històrica de la producció elèctrica a Andorra i té com a objectiu acollir exposicions temporals i per aquest motiu fins al 31 d'agost el visitant podrà veure gratuïtament l'exposició sobre l'escalfament global titulada "Ça chauffe pour la planète".

Descobreix l'origen i els processos d'elaboració del tabac

El cultiu del tabac és el principal motor de l'agricultura del país. Històricament, el sector ha tingut una gran importància per la gestió que comporta i la relació amb els fabricants. La història del tabac a Andorra està fortament lligada al creixement i al canvi de model econòmic experimentat pel país durant el segle passat. Gràcies a la indústria del tabac, Andorra va passar de tenir una economia rural tradicional, basada en la ramaderia, a ser un país modern i ric, amb una activitat econòmica centrada en el sector terciari.

Tot i que actualment la principal font d'ingressos prové del turisme, val la pena conèixer la història d'aquest motor econòmic, tan arrelat al país. Una de les visites obligades, doncs, és el Museu del Tabac. El museu és l'edifici on es trobava l'antiga fàbrica de tabacs Reig de Sant Julià de Lòria, que va funcionar des del 1909 fins al 1957, època en què el conreu i la fabricació de tabac van ser fonamentals en la vida de la gent i dels pobles d'Andorra. A través d'un sistema multimèdia, el visitant és guiat per un recorregut de la fàbrica en el qual s'expliquen els diferents processos de treball amb el tabac, la manufactura de productes i la seva comercialització.