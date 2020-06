Un país turístic per excel·lència

John Lovell, president de Travel Leaders Group, l'agència de viatges més gran dels Estats Units, va declarar en la revista 'Forbes' el març passat: «El turisme és una indústria molt resistent que ha ressorgit una vegada i una altra després de malalties i desastres naturals». I no li falta raó. És evident que la Covid-19 ha canviat certs hàbits i comportaments molt arrelats fins ara en la societat.

La ciutadania és conscient que moltes coses no tornaran a ser com abans. El turisme n'és una. No obstant, viatjar és un plaer i, malgrat el revés de la pandèmia, que ha obligat a prendre precaucions i extremar les mesures de seguretat, ningú pensa, en funció de les seves possibilitats, a renunciar a una experiència tan gratificant. Això sí, seguint els protocols de protecció higienicosanitaris establerts.

Les vacances estivals ja són aquí i arribats a aquesta fase de la desescalada els viatges de proximitat s'erigeixen en l'alternativa perfecta per desconnectar de la rutina diària i afrontar amb energies renovades l'era postcoronavirus. Indubtablement, Espanya té molt per oferir en aquest sentit: un bon clima, un ric patrimoni històric, artístic i cultural, magnífics monuments, una gastronomia excel·lent, bellíssims paisatges, platges d'aigües cristal·lines, muntanyes imponents...

Sobren motius per recórrer-la de cap a cap. N'hi ha prou de recordar que Espanya és el tercer país del món amb més llocs declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco; que 18 tradicions culturals espanyoles han sigut designades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat; que compta amb el major nombre de Reserves de la Biosfera del planeta; que és líder mundial en el nombre de platges amb bandera blava... Aquestes són només algunes de les credencials que certifiquen l'èxit d'Espanya com a destinació turística.

Una indústria potent

Segons l'associació empresarial World Travel & Tourism Council (WTTC), el sector turístic és el que més riquesa aporta a l'economia espanyola, ja que representa el 12,5% del PIB, factura 155.000 milions d'euros i genera 2,7 milions de llocs de treball. Aquestes dades –anteriors a la pandemia? demostren la potència de la indústria turística a Espanya. Minimitzar els riscos i recuperar al més aviat possible el camí de creixement és el principal objectiu de tots els agents que hi intervenen.

Tant l'Administració pública –Govern central, governs autonòmics, conselleries de turisme, ajuntaments, institucions, organismes oficiales...? com les empreses del sector estan fent un gran esforç per rellançar una activitat clau per al desenvolupament i la competitivitat del país. Entre les accions de més calat posades en marxa destaca el pla de mesures dissenyat per reactivar el turisme espanyol com a destinació segura i sostenible

Joan Molas, president de la Taula del Turisme, incideix en la importància d'aquest sector amb un argument irrefutable: «El turisme és una empresa de la qual som accionistes tots els espanyols; una empresa que sempre ens ha tornat amb escreix el que hi hem invertit i que ha contribuït a la més ràpida superació d'altres crisis que hem vençut, guanyant-se amb mèrits l'apel·latiu de motor econòmic». Sens dubte, la reactivació de la indústria turística espanyola és una tasca que ens concerneix a tots.

Novetat editorial

Diari de Girona i Prensa Ibérica, grup de referència d'informació regional i local a Espanya, volen mostrar una vegada més el seu compromís amb la societat i amb la indústria del turisme llançant #Escapa't a prop. El leitmotiv de la nova publicació és promoure i destacar els valors turístics del nostre país presentant les millors propostes d'una forma amena i atractiva. Es tracta d'una aposta editorial basada en cinc principis que regeixen el llibre d'estil de Prensa Ibérica: rigor, independència, pluralitat, proximitat i qualitat.

Historia, art, cultura, platges, gastronomia, pobles amb encant, ciutats monumentals, oci, natura, grans rutes, plans amb nens i en família, turisme actiu... #Escapa'tAProp és un projecte que neix amb vocació de continuïtat, que arrenca amb la campanya d'estiu per ajudar a planificar les vacances, però que es mantindrà en el temps per continuar sent la millor font d'inspiració per disfrutar de ponts, festes i altres merescuts descansos. La guia més completa, pràctica i útil per tornar a experimentar el plaer de viatjar.